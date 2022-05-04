Яблучна шарлотка: рецепт покроково

Яблучна шарлотка: рецепт від переможця «МастерШеф»
04.05.2022
Побалувати себе смачною домашньою випічкою ― просто. Переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розповів, як приготувати дуже смачні ласощі ― яблучну шарлотку ― в домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!
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Інгредієнти для тіста:
- Хліб для сендвічів ― +- 7 шт.
- Вершкове масло ― 150 г
Інгредієнти для начинки: ⠀
- Яблука Голден ― 6 шт.
- Вершкове масло ― 50 г
- Панірувальні сухарі ― 40 г
- Цукор ― 40 г
- Кориця ― за смаком
Інгредієнти для соусу:
- Абрикосовий джем ― 130 г
- Вишневий бренді ― 20 г
- Вода ― +- 20 г
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Спосіб приготування: ⠀
- Яблука почистити і нарізати.
- Обсмажити на повільному вогні яблука з вершковим маслом. Коли стануть м’які, додати цукор і корицю.
- Зрізати скоринки з хліба і нарізати на смужки 3 см в ширину, висоту регулювати по висоті вашої форми. За розміром дна зробити з хліба круг з 6 рівних сегментів.
- Форму заслати пергаментом. У розтоплене вершкове масло вмочати з одного боку спочатку сегменти дна, потім смужки і викладати з напуском 1 см один на одного.
- Яблукам дати охолонути і змішати з сухарями.
- Джем, воду і бренді змішати і поставити на вогонь.
- Викласти шар яблук, добре трамбуючи, далі трохи сухарів, соус і закрити все яблуками, гарненько трамбуючи з гіркою.
- Шарлотку накрити фольгою і поставити в духовку на 40 хв. за 190 градусів.
- Соус процідити, шарлотку дістати і дати постояти у формі 5 хв., далі перевернути на тарілку і змастити соусом.
Смачного!
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