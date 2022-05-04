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Холодний борщ: рецепт від Володимира Ярославського

04.05.2022

Холодний борщ – смак знайомий багатьом з дитинства. Цей освіжаючий суп радує не тільки смаком, але і своїми корисними якостями. Секретами приготування холодного борщу поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт холодного борщу читайте в матеріалі.

холодный свекольник рецепт от владимира ярославского

Інгредієнти:

  • великий печений буряк – 1 шт.
  • середній огірок – 1 шт.
  • варене яйце – 3 шт.
  • редис – 2 шт.
  • варена картопля – за смаком
  • курячий бульйон – 1/2 л
  • куряче стегенце відварне – 1 шт.
  • зелена цибуля, петрушка, кріп – в необмеженій кількості
  • гірчиця – 2 ч. л.
  • сік 1/4 лимона
  • сметана 25% – 150-200 г
  • сіль за смаком

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Приготування:

  1. Змішуємо варені жовтки з сіллю і гірчицею.
  2. Додаємо сметану і добре розтираємо, потім додаємо бульйон.
  3. Буряк, редис, огірок і білок вареного яйця нарізаємо дрібною соломкою.
  4. Зелень нарізаємо просто дрібно.
  5. Все змішуємо і відправляємо в холодильник на пару годин настоятися до малинового кольору.
  6. Доводимо ще раз до смаку і подаємо.

Поради від Володимира Ярославського:

  • Буряк беріть середніх розмірів і самого яскравого кольору – вона смачніше.
  • Зелені ніколи не шкодуйте – чим більше тим смачніше.
  • Не шкодуйте гірчиці, і якщо «брак» смаку, значить додайте солі і лимонного соку ще.
  • Ніколи не використовуйте в супи «кучеряву» петрушку вона прям ріже горло і не має яскравого смаку та аромату.

Смачного!

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