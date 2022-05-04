Холодний борщ: рецепт від Володимира Ярославського
04.05.2022
Холодний борщ – смак знайомий багатьом з дитинства. Цей освіжаючий суп радує не тільки смаком, але і своїми корисними якостями. Секретами приготування холодного борщу поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт холодного борщу читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- великий печений буряк – 1 шт.
- середній огірок – 1 шт.
- варене яйце – 3 шт.
- редис – 2 шт.
- варена картопля – за смаком
- курячий бульйон – 1/2 л
- куряче стегенце відварне – 1 шт.
- зелена цибуля, петрушка, кріп – в необмеженій кількості
- гірчиця – 2 ч. л.
- сік 1/4 лимона
- сметана 25% – 150-200 г
- сіль за смаком
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Приготування:
- Змішуємо варені жовтки з сіллю і гірчицею.
- Додаємо сметану і добре розтираємо, потім додаємо бульйон.
- Буряк, редис, огірок і білок вареного яйця нарізаємо дрібною соломкою.
- Зелень нарізаємо просто дрібно.
- Все змішуємо і відправляємо в холодильник на пару годин настоятися до малинового кольору.
- Доводимо ще раз до смаку і подаємо.
Поради від Володимира Ярославського:
- Буряк беріть середніх розмірів і самого яскравого кольору – вона смачніше.
- Зелені ніколи не шкодуйте – чим більше тим смачніше.
- Не шкодуйте гірчиці, і якщо «брак» смаку, значить додайте солі і лимонного соку ще.
- Ніколи не використовуйте в супи «кучеряву» петрушку вона прям ріже горло і не має яскравого смаку та аромату.
Смачного!
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