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Домашня гірчиця: покроковий рецепт

27.04.2022

Аби щоразу не купувати в магазині гірчицю, її варто приготувати вдома. І ще ― якщо порівняти вартість інгредієнтів домашньої гірчиці та упаковки магазинної, то виходить чудова економія. Читайте покроковий рецепт гірчиці просто зараз!

Домашня гірчиця: рецепт

Інгредієнти:

  • гірчичний порошок ― 3 ст. л.
  • гаряча вода ― 150 мл
  • цукор ― 1 ст. л.
  • сіль ― 1 ч. л.
  • гірчична або інша олія ― 2 ч. л.
  • яблучний оцет або лимонний сік ― 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. У керамічну ємність висипати гірчичний порошок. Помішуючи, влити частинами гарячу воду.
  2. Після отримання однорідної маси додати цукор і ще раз розмішати. 
  3. Потім додати сіль та олію. Наприкінці ― оцет або лимонний сік. Залишити в теплому місці до повного охолодження.

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