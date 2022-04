Домашня гірчиця: рецепт

Аби щоразу не купувати в магазині гірчицю, її варто приготувати вдома. І ще ― якщо порівняти вартість інгредієнтів домашньої гірчиці та упаковки магазинної, то виходить чудова економія. Читайте покроковий рецепт гірчиці просто зараз!

Більше на тему: Сирна запіканка в яблуці: рецепт від Євгена Гребеника

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.