Паска: рецепт від Тетяни Литвинової
Екс-суддя «МастерШеф» Тетяна Литвинова вже традиційно опублікувала в Instagram рецепт своєї «найсмачнішої паски у світі». Тетяна заздалегідь продумує, де купити найкращі інгредієнти для паски, щоб вона вийшла «смачною, повітряною, солодкою і божественною». Цей рецепт розрахований на величезну родину, тому можна сміливо замішувати тісто, зменшуючи інгредієнти вдвічі, а то і втричі. Крім того, зірка розповіла, як готує глазур для пасок, яка не обсипається. Покроковий рецепт паски від Тетяни Литвинової читайте у матеріалі.
Інгредієнти для паски:
- яйця — 30 шт. (30 жовтків і 20 білків)
- вершкове масло — 1 кг
- цукор — 2 кг
- сметана (домашні вершки) — 500 мл
- молоко — 1 л
- родзинки — 1 кг
- цукати — 700 г
- сік 1 лимона
- цедра 1 лимона і 1 апельсина
- ванільний цукор — 5—6 пак.
- сухі дріжджі «Др. Откер» — 10 пак.
- борошно вищого сорту — 4—5 кг (скільки візьме тісто)
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Приготування:
- Закип’ятіть молоко і додайте до нього трохи борошна, довівши до стану густої сметани. Дайте охолонути, щоб руці було тепло. Додайте дріжджі та залиште підніматися.
- Окремо збийте жовтки з цукром і білки з цукром. Обережно підмішайте все до опари, що піднялася, додайте борошно, довівши до стану густої сметани. Залиште підніматися.
- Розтопіть масло і додайте до нього сметану, сік лимона, цедру і ваніль. Додавайте борошно до такого стану м’якості тіста: воно повинно стати м’яким, пухким, трохи прилипати до рук. Не забивайте тісто борошном! Вимішувати доведеться довго, мінімум півгодини, адже тісто дуже здобне.
- Додайте вимиті родзинки, присипані борошном, і рублені цукати. Цукати краще порубати в міксері, попередньо додавши в чашу міксера кілька ложок борошна, інакше цукати злипнуться в ком. Якщо рубати доведеться ножем, то теж з борошном.
- Поставте тісто в тепле місце. Воно повинно збільшитися вдвічі, це займе від 1 до 1,5 години.
- Форми змастіть рослинною олією. Сформуйте гладкі клубочки і заповніть ними формочки на третину. Якщо форми паперові, то просто покладіть клубочки на дно.
- Випікати паску бажано на нижньому підпалі, за температури не більше 150—160 °C.
- Готові паски одразу дістаньте з металевих формочок. Якщо паски високі, то покладіть їх на декілька хвилин на чистий рушник, покатайте з боку на бік, щоб не залежався бочок.
- Змастіть гарячі паски глазур’ю.
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Інгредієнти для глазурі:
- яйця (білки) — 4 шт.
- цукор — 250 г
- лимонна кислота — 0,5 ч. л.
- цукрова пудра — 125 г
- ванільний цукор — 5 г (1 пакетик)
Приготування глазурі:
- Дуже важливо в приготуванні меренги, як основи глазурі, чисто відокремити білки від жовтків.
- Не менш важливо, щоб посуд, в якому будете збивати білки, був абсолютно чистим, без залишків води або жиру.
- Яєчні білки ретельно збийте в стійку піну, поступово додаючи до них звичайний та ванільний цукор, змішаний з лимонною кислотою.
- Цукор і лимонну кислоту починайте всипати не одразу, а лише через деякий час, коли білки вже зіб’ються в піну, що нагадує мильну, інакше вони будуть мазатися.
- Коли збиті з цукром білки будуть добре триматися на вінчику, не звисаючи вниз, додайте до них цукрову пудру. Обережно перемішайте все ложкою.
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Наостанок Тетяна поділилася ще одним лайфхаком: «Паску я обмазую повністю, з голови до ніг, щоб верхівку не об’їдали!» — розповіла Тетяна Литвинова.