Гороховий суп з галушками: рецепт

російські загарбники в Україні знищують не лише цивільні будинки, стратегічні об’єкти, пам’ятники, храми, лікарні, а загалом стирають з лиця землі цілі міста і села. Це неабияк травмує психіку і залишає кривавий слід у людських серцях. Кухня і приготування страв часто відволікає багатьох людей від важких переживань, допомагає переналаштуватись і надає сили. Саме тому Ліза Глінська у своїх соцмережах вирішила поділитися з вами рецептом смачного горохового супу з галушками.

Інгредієнти

Для супу:

вода

500 г гороху колотого

1 велика морквина

2 середні цибулини

400―500 г копчених ребер або 1 копчений курячий окіст

3―4 картоплини

сіль за смаком

кріп свіжий

Для галушок:

1 куряче яйце

50 г сметани

60 г борошна

сіль

Спосіб приготування:

З вечора горох промиваємо і замочуємо його в холодній воді. Підготовлений горох заливаємо холодною водою. Додаємо цілу морквину, сіль за смаком. Після закипання варимо на слабкому вогні. Знімаємо піну, яка утворюється. Додаємо нарізані реберця або окіст, максимально дрібно нарізану цибулю. Варимо ще десь 30―40 хвилин. Додаємо кубики картоплі, продовжуємо варити до готовності картоплі. Дістаємо моркву, даємо трохи охолонути, потім тремо на дрібній терці і додаємо в суп. Робимо галушки. Для цього змішуємо всі інгредієнти і маленькою ложкою поступово вкидаємо тісто в суп. Варимо ще 2―3 хвилини, поки всі галушки випливуть на поверхню. Наприкінці додаємо дрібно нарізаний кріп і сіль, якщо потрібно.

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Смачного!

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