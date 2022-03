Учасник «МастерШеф» Олександр Горчаков з однодумцями за останні дні нагодували більше 500 людей, доставили з Польщі повний бус необхідних ліків, знайшли кілька броніків, більше 200 людей розселили по квартирах і центрах для біженців.

Вони безкоштовно надають гарячу їжу, напої, різноманітні смаколики, обігрів:

– біженцям;

– військовим;

– медикам;

– Червоному Хресту;

– волонтерам;

– теробороні;

– поліції;

– усім, хто цього справді потребує.

А також надають укриття під час тривоги та підзарядять вашу техніку.

«Ви можете підтримати коштами на продукти та забезпечення роботи нашого центру. Monobank: 5375411502153617

Горчаков Олександр. IBAN UA483220010000026202305938993. Дякую усім, хто долучається до нас з допомогою! Ви неймовірні!!!»

