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Заклад учасника «МастерШеф» Олександра Горчакова працює в режимі волонтерського центру

25.03.2022

Учасник «МастерШеф» Олександр Горчаков з однодумцями за останні дні нагодували більше 500 людей, доставили з Польщі повний бус необхідних ліків, знайшли кілька броніків, більше 200 людей розселили по квартирах і центрах для біженців.

 

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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Вони безкоштовно надають гарячу їжу, напої, різноманітні смаколики, обігрів:

– біженцям;

– військовим;

– медикам;

– Червоному Хресту;

– волонтерам;

– теробороні;

– поліції;

–  усім, хто цього справді потребує.

А також надають укриття під час тривоги та підзарядять вашу техніку.

 «Ви можете підтримати коштами на продукти та забезпечення роботи нашого центру. Monobank: 5375411502153617

Горчаков Олександр. IBAN UA483220010000026202305938993. Дякую усім, хто долучається до нас з допомогою! Ви неймовірні!!!»

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