Заклад учасника «МастерШеф» Олександра Горчакова працює в режимі волонтерського центру
25.03.2022
Учасник «МастерШеф» Олександр Горчаков з однодумцями за останні дні нагодували більше 500 людей, доставили з Польщі повний бус необхідних ліків, знайшли кілька броніків, більше 200 людей розселили по квартирах і центрах для біженців.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вони безкоштовно надають гарячу їжу, напої, різноманітні смаколики, обігрів:
– біженцям;
– військовим;
– медикам;
– Червоному Хресту;
– волонтерам;
– теробороні;
– поліції;
– усім, хто цього справді потребує.
А також надають укриття під час тривоги та підзарядять вашу техніку.
«Ви можете підтримати коштами на продукти та забезпечення роботи нашого центру. Monobank: 5375411502153617
Горчаков Олександр. IBAN UA483220010000026202305938993. Дякую усім, хто долучається до нас з допомогою! Ви неймовірні!!!»
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+