Хумус ― поживна і доступна закуска, яка добре насичує наш організм корисною клітковиною, мінералами і ще багата на білки. Ну, і дає відчуття ситості. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом смачного хумусу. Подробиці ― далі в матеріалі.

Готовий хумус може бути рідкуватим, з часом він загусне. Дуже смачно й зовсім по-іншому смакує, якщо ви додасте до бобових запечені овочі, наприклад, буряк або моркву, навіть селеру чи якусь зелень. І спеції ― зіра, паприка. Зауважте, що горох готується набагато швидше, ніж нут.

