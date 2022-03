Росія продовжує знищувати нашу країну. Заради Вас ми будемо працювати з бобмосховищ та підвалів, щоб Ви могли оперативно дізнаватися інформацію на сайті СТБ та у нашому телеграм каналі. Ми, «МастерШеф», також не здаємося і будемо ділитися корисними рецептами та історіями допомоги від наших учасників та суддів. У нас є ще одна новина! Для тих, кого перегляд нашого проєкту психологічно підтримує у воєнні часи, було завантажено п’ятий випуск МастерШеф на офіційній сторінці YouTube.

Найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують битву на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий! Кулінари поділилися на три команди. Капітанами в першому конкурсі стали: Іра ― червоних, Саша Кривець ― жовтих і Андрій ― синіх. Відтак кожна команда вибрала по два учасники, які на певний час вийшли з кухні. Один із них ― «ходяча енциклопедія», що, лише подивившись на страву, може визначити її назву та інгредієнти, а другий ― людина з бездоганними смаковими рецепторами. Решта ж мусили приготувати якомога більше класичних страв, які мали б вигляд однієї страви, але смак іншої.



Долю команд визначали не судді, а випробувачі, яких обрали раніше. Закінчивши роботу, команди виходили до кімнати, а їхні обрані колеги по черзі заходили на кухню. Перший учасник повинен був лише за виглядом визначити, яка перед ним страва. А другий куштував її із зав’язаними очима і намагався вгадати, що на тарілці. Якщо обидва учасники правильно називали страви, які загадала команда, то їх зараховували. Якщо один із них припускався помилки у визначенні, за нього бал не давали. Команда, яка набирала найменшу кількість балів, програвала. Найбільше балів набрали сині. А найменше ― команди жовтих і червоних. Вони вибрали найслабших учасників і вручили їм чорні фартухи: Олександрові, Олегу, Ірі та Віктору.

У другому конкурсі капітанами стали Андрій, Катя, Анжела, Наталка, Яна та Іра. Вони вибрали у свої команди учасників. Під коробками на поверхнях на кожну команду чекали продукти в одній колірній гамі: у котроїсь ― червона (перчики, м’ясо, червона риба), у котроїсь ― повний набір зеленого кольору (яблука, зелень, горошок). Завдання ― приготувати із наданого набору по одній страві певного кольору, якого на тарілці мало бути не менше 80 відсотків. Також судді дозволили учасникам відмовитися від двох зайвих, на їхню думку, інгредієнтів. На приготування журі дало півтори години.

Якщо команда ідеально справлялася із завданням і готувала дві страви, судді давали бонус: знімали з одного її учасника чорний фартух. Це вдалося команді Іри, тому Саша зміг уникнути битви. А лави чорних після другого конкурсу поповнив Андрій.

На конкурсі чорних у 5 випуску боролися: Андрій, Олег, Іра та Віктор. Під коробками на кухонних поверхнях на них чекали… штангенциркулі. Учасники зафіксували їх на робочих столах на позначці 7 см. Це і був діаметр їхніх майбутніх страв, які повинні були мати форму кулі. Перед чорними стояло завдання приготувати повноцінну, багатокомпонентну страву ресторанного рівня. Робити порожню шоколадну сферу заборонялося. Це випробування мало показати, настільки учасники можуть гратися з формами й різними смаками. На приготування журі дало дві години.

До того ж куля мала бути легкою. Перед вердиктами судді зважували страви, і учасники, які приготували важкі сфери, потрапляли в зону ризику. Страва Віктора Перехреста виявилася найважчою (345 г). А Олег Ковальчук у своїй роботі застосував найменшу кількість технік. Саме тому у 5 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» проєкт залишили одразу двоє учасників: Віктор Перехрест і Олег Ковальчук.

