Як замісити тісто на вареники
18.03.2022
Популярний український шеф-кухар, суддя відомого кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський розкрив секрет замішування тіста на вареники.
Інгредієнти:
- 250 мл жирного кефіру
- 1/2 яйця
- дрібка солі
- 350―370 г борошна
- 6 г соди
Спосіб приготування:
- З’єднати в мисці всі інгредієнти і вимісити тісто. Воно має бути ніжним: що ніжніше вийде тісто, то смачнішими будуть вареники.
- Дати тісту настоятися пів години.
- Формувати кружечки можна будь-яким зручним для вас способом. Ліпити треба швидко, щоб тісто не підсохло. Начинка будь-яка: сир, м’ясо, картопля, вишня.
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