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Як зварити гречку без плити та окропу, розповів Євген Клопотенко

09.03.2022

Гречка — це унікальний продукт харчування. І не лише завдяки своїм корисним властивостям, а й завдяки практичності. Цю кашу можна приготувати, маючи під рукою лише воду або іншу рідину, що добре рятує у воєнний час. Як же зварити гречку без плити та окропу — знає Євген Клопотенко.

Как сварить гречку без плиты и кипятка

Гречка завжди вважалася цінним продуктом, і на це є вагомі причини. Найголовнішою її перевагою є те, що цю кашу можна не варити, адже вона продається вже готовою, просто засушеною. Це добре рятує в ситуаціях, коли немає доступу до плити. У такому разі все, що вам потрібно зробити, це:

  1. Залити гречку гарячою водою у пропорціях 1:2.
  2. Накрити чимось ємність.
  3. Зачекати 30 хвилин.
  4. Гречка готова.

Якщо ж у вас немає можливості підігріти воду, то і це не проблема. У такому випадку ви можете залити гречку холодною рідиною (водою чи навіть будь-яким соком) і почекати 2—4 години. За цей час гречка просочиться, відновиться і буде готова до вживання.

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