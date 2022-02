У суботу, 26 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 6 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 6 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують битву на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий! Кулінари поділяться на три команди. Їм доведеться готувати вишуканий кейтеринг для легенд, які не змогли приєднатися до цієї битви. Учасники матимуть догодити ресторатору, шефу та переможцю 5 сезону «МастерШеф» Євгенові Клопотенку, зірковому шефу, переможцю другого сезону «МастерШеф. Професіонали» Євгенові Грибенику, а також талановитій і молодій шефині, переможниці третього сезону «МастерШеф. Професіонали» Елеонорі Барановій. За умовами випробування, учасники мають приготувати страви для них, запакувати їх у коробки та… відправити до них на роботу. Адже шефи дуже зайняті і часто навіть не встигають перекусити. Варто не тільки продумати ідеальне меню, а й врахувати час доставки та умови. Чи вдасться догодити вимогливим і скрупульозним профі? Хто приємно здивує своїх колег, а кому це не вдасться?

