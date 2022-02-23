Цього року Масниця розпочнеться в останній день зими ― 28 лютого. Масниця ― це слов’янське народне свято, присвячене проводам холодів і зустрічі весни. Відзначається урочистість цілих сім днів. Масляний тиждень починається з понеділка і закінчується в неділю. Під час святкувань запрошують додому рідних, готують вареники та млинці з різними начинками і готуються до Великого посту. Рецепти млинців до Масниці відкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Докладніше читайте в матеріалі.

Оксамитові млинці

Інгредієнти:

Молоко ― 500 мл

Яйця ― 3 шт.

Борошно ― 190 гр

Олія ― ​​30 мл

Цукор ― 30 гр

Сіль ― 2―3 гр

Спосіб приготування:

З’єднайте яйця, цукор та сіль. Перемішайте вінчиком до розчинення цукру. Влийте половину молока (250 мл). Перемішайте вінчиком. Додайте борошно, просіяне через дрібне сито. Перемішайте вінчиком до однорідності. Влийте молоко, що залишилося, перемішайте. Завдяки такому двоетапному введенню молока в тісті не утворюватимуться грудочки. Влийте половину олії (1 ч. л.) і перемішайте. Тісто вийде рідким, однорідним, без грудочок. Дайте йому постояти 15―20 хвилин ― так з борошна виділиться клейковина, і млинці не рватимуться. Смажте на максимальному вогні приблизно 30 секунд. Підчепіть край млинця лопаткою і переверніть млинець на інший бік. Смажте ще 15―20 секунд.

Готові млинці знімайте на тарілку і накривайте кришкою, щоб вони залишалися м’якими і теплими. Смачного!

Шоколадні млинці

Інгредієнти:

Борошно ― 190 гр

Молоко тепле ― 500 мл

Яйце ― 1 шт.

Олія ― ​​30 мл

Цукор ― 30 гр

Ванілін ― 1 пакетик

Сіль ―1 гр

Какао порошок ― 8 гр

Спосіб приготування:

Борошно, яйце, олію, сіль, цукор і ваніль змішайте в глибокій посудині. Молоко трохи підігрійте і влийте до всіх інгредієнтів. Потім тісто добре вимісіть. Додайте какао порошок і знову добре перемішайте. Якщо використовувати молоко холодним, то какао погано вмішуватиметься, і можуть залишатися дрібні його грудочки. Тісто має бути густоти сметани, але не надто рідким. Тоді воно красиво розтікатиметься по сковорідці. Смажте шоколадні млинці приблизно 1,5 хвилини на кожному боці на розпеченій сковороді, змащеній олією.

Ідеальні заварні млинці

Інгредієнти:

Яйця ― 2 шт.

Молоко ― 250 мл

Вода (окріп) ― 250 мл

Олія ― 40 мл

Борошно ― 200 гр

Цукор ― 20 гр

Сіль ― 1 гр

Спосіб приготування:

Збийте яйця з цукром та сіллю. Додайте молоко, перемішайте. Всипте просіяне борошно. Перемішайте тісто до однорідності. Влийте окріп, перемішуючи тісто, та олію. Смажте на розігрітій сковороді.

Смачного!

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