Млинці до Масниці: рецепти від Ектора Хіменеса-Браво
Цього року Масниця розпочнеться в останній день зими ― 28 лютого. Масниця ― це слов’янське народне свято, присвячене проводам холодів і зустрічі весни. Відзначається урочистість цілих сім днів. Масляний тиждень починається з понеділка і закінчується в неділю. Під час святкувань запрошують додому рідних, готують вареники та млинці з різними начинками і готуються до Великого посту. Рецепти млинців до Масниці відкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Докладніше читайте в матеріалі.
Оксамитові млинці
Інгредієнти:
- Молоко ― 500 мл
- Яйця ― 3 шт.
- Борошно ― 190 гр
- Олія ― 30 мл
- Цукор ― 30 гр
- Сіль ― 2―3 гр
Спосіб приготування:
- З’єднайте яйця, цукор та сіль. Перемішайте вінчиком до розчинення цукру.
- Влийте половину молока (250 мл). Перемішайте вінчиком.
- Додайте борошно, просіяне через дрібне сито. Перемішайте вінчиком до однорідності.
- Влийте молоко, що залишилося, перемішайте. Завдяки такому двоетапному введенню молока в тісті не утворюватимуться грудочки.
- Влийте половину олії (1 ч. л.) і перемішайте. Тісто вийде рідким, однорідним, без грудочок. Дайте йому постояти 15―20 хвилин ― так з борошна виділиться клейковина, і млинці не рватимуться.
- Смажте на максимальному вогні приблизно 30 секунд.
- Підчепіть край млинця лопаткою і переверніть млинець на інший бік. Смажте ще 15―20 секунд.
Готові млинці знімайте на тарілку і накривайте кришкою, щоб вони залишалися м’якими і теплими. Смачного!
Шоколадні млинці
Інгредієнти:
- Борошно ― 190 гр
- Молоко тепле ― 500 мл
- Яйце ― 1 шт.
- Олія ― 30 мл
- Цукор ― 30 гр
- Ванілін ― 1 пакетик
- Сіль ―1 гр
- Какао порошок ― 8 гр
Спосіб приготування:
- Борошно, яйце, олію, сіль, цукор і ваніль змішайте в глибокій посудині.
- Молоко трохи підігрійте і влийте до всіх інгредієнтів. Потім тісто добре вимісіть.
- Додайте какао порошок і знову добре перемішайте. Якщо використовувати молоко холодним, то какао погано вмішуватиметься, і можуть залишатися дрібні його грудочки.
- Тісто має бути густоти сметани, але не надто рідким. Тоді воно красиво розтікатиметься по сковорідці.
- Смажте шоколадні млинці приблизно 1,5 хвилини на кожному боці на розпеченій сковороді, змащеній олією.
Ідеальні заварні млинці
Інгредієнти:
- Яйця ― 2 шт.
- Молоко ― 250 мл
- Вода (окріп) ― 250 мл
- Олія ― 40 мл
- Борошно ― 200 гр
- Цукор ― 20 гр
- Сіль ― 1 гр
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром та сіллю.
- Додайте молоко, перемішайте.
- Всипте просіяне борошно. Перемішайте тісто до однорідності.
- Влийте окріп, перемішуючи тісто, та олію.
- Смажте на розігрітій сковороді.
Смачного!
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