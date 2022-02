З перших хвилин у 5 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 5 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних у 5 випуску боролися: Андрій, Олег, Іра та Віктор. Під коробками на кухонних поверхнях на них чекали… штангенциркулі. Учасники зафіксували їх на робочих столах на позначці 7 см. Це і був діаметр їхніх майбутніх страв, які повинні були мати форму кулі. Перед чорними стояло завдання приготувати повноцінну, багатокомпонентну страву ресторанного рівня. Робити порожню шоколадну сферу заборонялося. Це випробування мало показати, настільки учасники вміють гратися з формами й різними смаками. На приготування журі дало дві години.

До того ж куля мала бути легкою. Перед вердиктами судді зважували страви, і учасники, які приготували важкі сфери, потрапляли в зону ризику. Страва Віктора Перехреста виявилася найважчою (345 г). А Олег Ковальчук у своїй роботі застосував найменшу кількість технік. Саме тому у 5 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» проєкт залишили одразу двоє учасників: Віктор Перехрест і Олег Ковальчук.

