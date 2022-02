У суботу, 19 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 5 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 5 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують битву на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий! Кулінари поділяться на три команди, відтак кожна вибере по два учасники, які на певний час вийдуть з кухні. Один із них ― «ходяча енциклопедія», що, лише подивившись на страву, зможе визначити її назву та інгредієнти, а другий ― людина з бездоганними смаковими рецепторами. Решта ж муситимуть приготувати якомога більше класичних страв, які матимуть вигляд однієї страви, але смак іншої. Долю команд визначать не судді, а випробувачі, яких обрали раніше. Закінчивши роботу, команди вийдуть до кімнати, а їхні обрані колеги по черзі завітають на кухню. Перший учасник повинен буде лише за виглядом визначити, яка перед ним страва. А другий покуштує її із зав’язаними очима і спробує вгадати, що на тарілці. Якщо обидва учасники правильно назвуть страви, які загадала команда, то їх зарахують. Якщо один із них припуститься помилки у визначенні, за нього бал не дадуть. Команда, яка набере найменшу кількість балів, програє. Чи впораються досвідчені кулінари з непростим завданням? Дивіться в ефірі!

Більше на тему: Гарбузовий пиріг у глазурі: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.