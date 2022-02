У суботу, 12 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов 4 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладали максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж було в 4 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найкращі з найкращих продовжують змагатися за перемогу! Цього разу учасники вирушили в гастрономічну подорож різними країнами! Кулінари поділилися на три команди. Капітаном червоної став Сашко Білодід, синьої ― Сашко Цвігун і жовтої ― Павло Серветник. Кулінари мали нагодувати і приємно здивувати не лише вимогливих суддів, а й гостей із різних країн світу!

Для кожного гостя команди повинні були приготувати дегустаційний сет із чотирьох страв, одна з них – десерт. Звичайно, були й «але»… На фудгірці їх чекали українські продукти, які є дуже незвичними для іноземців. Використовуючи ці інгредієнти, учасники мали максимально наблизитись до страв, які є класикою для гостей: японської, французької та латиноамериканської кухні.

За результатами конкурсу, найкраще з завданнями впоралася команда жовтих. А команда синіх набрала найменше балів, тому Наталя і Саша наділи чорні фартухи.

У другому конкурсі капітанами команд стали: Настя, Пава, Павло і Яна. Усі вони ― переможці шоу у своїх сезонах. Для них судді приготували спеціальні відзнаки ― стрічки переможців. Команди цього разу набирались нестандартним шляхом: капітани за 10 хвилин мали розробити меню з трьох страв і презентувати його іншим учасникам, які вже самі вирішували, яку команду їм краще обрати. У стравах треба було використати шість обов’язкових інгредієнтів: шоколад, сало, артишок, барабулю, шипшину і кільку в томаті.

Конкурс проходив у два етапи по 45 хвилин. Капітани, навіть якщо до них ніхто не приєднувався, мали все одно подати три заявлені страви. Змінювати меню під впливом команд не можна було. За кожен етап команда, яка програвала, отримувала по два чорних фартухи: один капітанові, а інший ― одному з учасників. Упродовж конкурсу кулінари могли переходити в іншу команду, наприклад, якщо їх ображали або не давали роботи.

Програла команда Насті. Сумарно чорні фартухи наділи Сашко, Настя, Яна та Анжела.

На конкурсі чорних у 4 випуску змагалися: Яна Балог, Наталка Петрик, Сашко Цвігун, Анжела Липська, Анастасія Кобиляцька і Саша Кривець. У кожного учасника було по 5 коробок-загадок, під якими на них чекали продукти для приготування двох різних страв. Та щоб приготувати саме те, що казали судді, їм необхідно було обрати правильний інгредієнт. Зробити це учасники могли, відповідаючи на запитання журі: потрібний учаснику інгредієнт ― це правильна відповідь на запитання. Вона могла бути лише одна, а варіантів ― цілих 5. Запитання були різноманітними і стосувалися не лише світу кулінарії. Довелося пригадати історію, географію, увімкнути логіку. Наприкінці вікторини кожен учасник мав два набори з п’яти інгредієнтів, з яких мусив приготувати дві страви, максимально наблизившись до завдання. А це було дуже легко, якщо відповіді на запитання були правильними.

Найгірше з завданням упоралася Анастасія Кобиляцька. Тому саме вона залишила шоу «МастерШеф. Битва сезонів» на 4 тижні проєкту.

