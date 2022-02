У суботу, 12 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 4 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 4 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найкращі з найкращих продовжують змагатися за перемогу. Цього разу учасники вирушать у гастрономічну подорож різними країнами! Їм треба буде нагодувати і приємно здивувати не лише вимогливих суддів, а й заморських гостей! Для кожного гостя вони мають приготувати дегустаційний сет із чотирьох страв, одна з яких ― десерт. Звичайно, є і «але»… На фудгірці кулінарів чекатимуть українські продукти, які є дуже незвичними для іноземців. Використовуючи ці інгредієнти, учасникам необхідно максимально наблизитись до страв, які є класикою для гостей: японської, французької та латиноамериканської кухні. Чи зможуть найкращі кулінари переглянути свій підхід до звичних продуктів? Дивіться в ефірі!

