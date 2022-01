З перших хвилин у 2 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 2 випуску, вже зараз.

У битві чорних у другому випуску змагалася небувала кількість учасників ― 11! На початку конкурсу вони обрали собі робочі поверхні, на яких були коробки. Під ними ховалися мініатюрні фігурки. У попередніх сезонах готували страви з використанням однієї фігурки, а сьогодні учасникам потрібно було задіяти всі! Завдання ― створити цілий світ з маленькими фігурками, придумати історію і презентувати смачну страву. На приготування судді виділили півтори години.

Найгірше із завданням упорався Серафим Дерега. Саме він залишив шоу в другому випуску «МастерШеф. Битва сезонів»!

