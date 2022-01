У суботу, 29 січня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 2 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують битву на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий! У першому випробуванні тижня вони поділяться на шість команд і отримають завдання приготувати якомога більше різних страв, дотримуючись одного принципу ― середина має бути рідкою і витікати при розрізанні. Готувати котлету по-київськи та шоколадний фондан забороняється, адже це дуже просто для досвідчених кулінарів. На вердиктах судді розріжуть страви і ті, з яких начинка не витікатиме, куштувати не стануть. Учасникам треба не лише приготувати страви за заданим принципом, а й здивувати суддів польотом фантазії, новими ідеями та рівнем знань! Чи вдасться їм це? Дивіться в ефірі СТБ!

