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«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 2: чи вдасться учасникам здивувати суддів польотом фантазії та новими ідеями?

28.01.2022

У суботу, 29 січня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 2 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують битву на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий! У першому випробуванні тижня вони поділяться на шість команд і отримають завдання приготувати якомога більше різних страв, дотримуючись одного принципу ― середина має бути рідкою і витікати при розрізанні. Готувати котлету по-київськи та шоколадний фондан забороняється, адже це дуже просто для досвідчених кулінарів. На вердиктах судді розріжуть страви і ті, з яких начинка не витікатиме, куштувати не стануть. Учасникам треба не лише приготувати страви за заданим принципом, а й здивувати суддів польотом фантазії, новими ідеями та рівнем знань! Чи вдасться їм це? Дивіться в ефірі СТБ!

Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 2: чи вдасться учасникам здивувати суддів польотом фантазії та новими ідеями?

У МастерШеф.  Битва сезонів 2випуск учасники боролися в двадцятці. Хто отримав білий фартук у 1 випуску МастерШеф.  Битва сезонів від 29.01.2022, а хто поїхав додому?

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