У суботу, 22 січня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийшов 1 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладали максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж було в 1 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Довгоочікувана прем’єра! Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійшлися на кухні легендарного проєкту, щоб з’ясувати, хто з них найкращий. «МастерШеф» давно став головним майданчиком країни, на якому аматори та професіонали можуть заявити про себе. І хоча в кожному сезоні переможцем міг стати лише один, багато учасників переконані, що саме вони були гідні цього звання.

Уже сьогодні двадцять найяскравіших і найталановитіших зірок проєкту повернулися на кухню «МастерШефа» по реванш і схрестили ножі в грандіозній битві за кулінарну першість. Переможець сьомого сезону Пава, переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник, фіналістка п’ятого сезону Катерина Велика, незабутня кокетка Наталка Петрик та інші показали все, чого навчилися за цей час!

У першому випробуванні сезону їм довелося продемонструвати всі здобуті знання! Завдання було начебто дуже просте ― жодних обмежень та ускладнень. Кулінари мали приготувати одну страву за дві години. Але цією стравою вони повинні були заявити про себе: чого навчилися, які книги читали, де працювали і якого нового кулінарного рівня досягли.

За рішенням суддів шоу, найгірше із завданням упоралися Руслан і Шева. Тому саме вони наділи чорні фартухи у першому конкурсі проєкту.

На другому випробуванні учасники зіграли в колесо фортуни, щоб перевірити, кому удача усміхається, а до кого повернулася спиною. Вони поділилися на пари і по черзі крутили колесо, де кожен сектор відповідав певному продукту: цибуля-порей, томати, капуста, яйця, пшоно та ін. У такий спосіб пари визначали один основний інгредієнт для своєї страви. Підсвітити зірку страви треба було соусом. Проте основний складник для нього обирали доля і випадок. Учасник, який не крутив барабан, тягнув із рук Ектора картку з інгредієнтом для соусу: айран, квашена капуста, халва або шпроти.

Катерина і Віктор упоралися із завданням гірше за інших. Тому вони наділи чорні фартухи просто перед конкурсом чорних.

На першому конкурсі чорних сезону було спекотно! За право продовжувати участь у проєкті боролися: Катерина Велика, Віктор, Руслан і Шева. Вони зайняли робочі місця з коробками, що містили основний інгредієнт ― картоплю, з якої всього за 5 хв треба було приготувати страву ресторанного рівня. В учасників була можливість поліпшити свої стартові умови завдяки полю з коробок-загадок. Відкривання кожної з них додавало до часу 5 хв, але за це доводилося заплатити ціну ― обов’язково використати до картоплі інгредієнт, який містився під коробкою. Він міг бути класним, як, наприклад, сібас. А міг бути й дивним, скажімо, шоколад. Яку кількість коробок відкривати ― вирішували самі учасники.

Майже всі легенди добре впоралися із завданням. Однак Руслан випередив решту за кількістю помилок. Тому Руслан Лучков залишив шоу у 1 випуску «МастерШеф. Битва сезонів».

