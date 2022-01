У суботу, 22 січня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 1 випуск «МастерШеф. Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 1 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Довгоочікувана прем’єра! Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий. 11 сезонів поспіль «МастерШеф» змінює культуру харчування українців та відкриває нові імена у світі української кулінарії. Проєкт давно став головним майданчиком країни, на якому аматори та професіонали можуть заявити про себе. І хоча в кожному сезоні переможцем міг стати лише один, багато учасників переконані, що саме вони були гідні цього звання. Незабаром двадцять найяскравіших і найталановитіших зірок проєкту повернуться на кухню «МастерШефа» по реванш і схрестять ножі в грандіозній битві за кулінарну першість. Переможець сьомого сезону Пава, переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник, фіналістка п’ятого сезону Катерина Велика, незабутня кокетка Наталка Петрик та інші вже готові показати все, чого навчилися за цей час!

У першому випробуванні сезону їм доведеться продемонструвати всі здобуті знання! Завдання начебто дуже просте ― жодних обмежень та ускладнень. Кулінари мають приготувати страву за дві години. Але саме ця страва допоможе кожному з них заявити про себе! Чого вони навчилися, які книги читали, де працювали і якого нового кулінарного рівня досягли? На які приготування зроблять ставки учасники? І чи вдасться всім приємно здивувати суддів? Дивіться в ефірі!

Більше на тему: Влад Міцкевич прокоментував свою участь у «МастерШеф. Битва сезонів»

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.