Вареники заварні на вишневому соку: рецепт від Володимира Ярославського
29.12.2021
Давно шукаєте рецепт оригінальних заварних вареників без яєць? Неймовірно смачний рецепт нам розповів суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- вишня заморожена ― 400 г
- борошно ― 175 г
- цукор ― 25 г
- вершкове масло ― 20 г
- сир із цукром для начинки
- сіль для варіння
Спосіб приготування:
- Вишню розморозити, сік зцідити окремо (вийде приблизно 150 мл).
- Змішати в сотейнику вишневий сік, цукор, вершкове масло.
- Довести до кипіння, додати 100 г борошна, зняти з вогню і замісити гаряче тісто.
- Дати йому трохи охолонути і домісити ще 75 г борошна (тісто може взяти трохи більше).
- Дати тісту відпочити 20 хвилин під плівкою.
- Тонко розкачати тісто качалкою і формочкою вирізати кружальця.
- На кружальця покласти начинку і заліпити.
- Варити в киплячій воді з додаванням солі 3 хвилини.
- Далі на сковороді нагріти шматочок вершкового масла з цукром і вишнями. Помістити туди готові вареники прямо з каструлі, разом з ними потрапить трішки води, довести до кипіння і подавати до столу.
Смачного!
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