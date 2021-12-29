Створити гарний настрій і розслабитися можна не тільки під цікавий фільм або в галасливій компанії. Атмосферу створює і популярний зимовий напій — глінтвейн! Покроковий рецепт глінтвейну від Тетяни Литвинової знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

Сік вишні (або винограду, смородини, чорниці) — 500 мл

Червоне сухе вино — 500 мл

Чорнослив — 3—4 шт.

Курага — 4—5 шт.

Імбир — 4 см.

Інжир — 3 шт.

Апельсин зі шкіркою — 1/2 частина

Лимон зі шкіркою — 1/2 частина

Бодян

Кориця

Гвоздика

Чорний перець — 2—3 горошини

Духмяний перець — 2—3 горошини

Кардамон — 2—4 коробочки

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Приготування:

Сік закип’ятити. Додати всі інгредієнти. Коли все закипить, влити вино, довести до кипіння, зняти з вогню, закутати і дати настоятися. Мед додавати за смаком, якщо знадобиться, перед подачею. Перед вживанням розігріти.

Смачного!

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