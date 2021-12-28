Що приготувати на Новий рік 2022: рецепти тарталеток від Євгена Клопотенка
28.12.2021
Якщо ви хочете приготувати оригінальну закуску і здивувати нею всіх гостей, спробуйте незвичайні тарталетки на Новий рік від переможця проєкту «МастерШеф» Євгена Клопотенка! Читайте рецепти тарталеткок, які прикрасять ваш святковий стіл на Новий рік 2022.
Тарталетки з пісочного тіста з козячим сиром і виноградом
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 125 г
- цукор – 12 г
- сіль – 2 г
- вершкове масло – 65 г
- яєчний жовток – 1 шт.
- вода – 25 мл
Для начинки:
- козячий сир (м’який) – 50 г
- сир – 120 г
- кулінарні вершки (30%) – 50 мл
- виноград (кишмиш) – 50–80 г
- сіль за смаком
Спосіб приготування:
- У невеликій мисці приготуйте начинку для тарталеток: змішайте сир, козячий сир і вершки до отримання однорідної маси. Додайте трохи солі.
- Зробіть пісочне тісто. Для цього цукор,сіль, жовток і воду змішайте в чаші блендера (якщо немає блендера – змішайте вручну). Потім додайте трохи масла і добре вимісіть. Додайте борошно і вимішуйте, поки не сформується туга однорідна маса.
- Поставте тісто на 20 хвилин у холодильник, щоб воно відпочило.
- Тісто дістаньте і розкачайте тонким, але щільним шаром на дошці або столі. За допомогою спеціальної круглої форми або великих чашок виріжте круги діаметром приблизно 10–12 см.
- Викладіть по центру кругів начинку і зробіть невеликий бортик. Зверху викладіть ягоди винограду – свіжі або з виноградного варення – і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15–20 хвилин.
Тарталетки з гуакамоле
Є ще одна чудова начинка для тарталеток – гуакамоле! Авокадо, з якого робиться соус, дуже популярне в Україні, а ще воно додасть нотки сучасності вашому застіллю. Приготуйте гуакамоле в пісочних тарталетках і зробіть ваш новорічний стіл трендовим.
Інгредієнти:
- авокадо – 1 шт.
- червона цибуля – 1 шт.
- перець чилі – 1 шт.
- зубчик часнику
- лимонний сік
- соняшникова олія – 1 ст. л.
- гілочка кінзи
- дрібка солі
Спосіб приготування:
- Ножем розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку і очистіть його від шкірки. Правильне авокадо – м’яке авокадо, тому купуйте саме м’які плоди. Наріжте авокадо великими шматочками і перекладіть у ступку. Бажано готувати соус саме в ступці, щоб зберегти його смак.
- Очистіть червону цибулю і дрібно наріжте. Так само дрібно порубайте часник і перець чилі. Додайте їх у ступку до авокадо. Туди ж вичавіть сік половини лимона або цілого лайма.
- Додайте до суміші соняшникову олію і посоліть за смаком. Також додайте в ступку дрібно порізані листочки кінзи чи петрушки. Доведіть соус товкачем до однорідності.
- Викладіть гуакамоле у приготовані пісочні тарталетки.
Смачного!
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