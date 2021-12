В Англії пудинги готують на новорічні та різдвяні свята і воліють ці традиційні ситні ласощі подавати по-домашньому, без особливої вишуканості. Як же приготувати цю смачну страву? Покроковий рецепт приготування англійського пудингу від судді «МастерШеф» Володимира Ярославського читайте в матеріалі.

Більше на тему: Меню на Новий рік 2022 – що приготувати вдома

Інгредієнти:

Більше на тему: Десерти на Новий рік 2022

Приготування:

Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

Більше на тему: Десерти на Новий рік: топ-10 рецептів

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.