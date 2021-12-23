В Англії пудинги готують на новорічні та різдвяні свята і воліють ці традиційні ситні ласощі подавати по-домашньому, без особливої вишуканості. Як же приготувати цю смачну страву? Покроковий рецепт приготування англійського пудингу від судді «МастерШеф» Володимира Ярославського читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

курага – 50 г

інжир – 100 г

фініки – 100 г

бренді – 25 мл

портвейн – 25 мл

мелена кориця – 0.5 ч. л.

мелений кардамон – 0.5 ч. л.

мелений мускатний горіх – 0.5 ч. л.

вершкове масло (м’яке) – 75 г

яйця – 2 шт.

цукор – 100 г

звичайне борошно – 200 г

какао-порошок – 25 г

подрібнений темний шоколад 70% – 50 г

подрібнений білий шоколад – 50 г

темне пиво – 250 мл

апельсин – 1 шт.

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Приготування:

За день до готування помістити бренді, портвейн, сухофрукти і спеції у велику миску і залишити на ніч. У день готування змішайте цукор і масло у великій мисці, потім додайте яйця і добре перемішайте до білого кольору. Окремо змішайте борошно, какао-порошок і шоколад. Після того, як сухі інгредієнти добре перемішані, в суміш з маслом додати темного пива, апельсиновий сік, цедру і вимочені фрукти, перемішуємо акуратно, додаємо сухі інгредієнти і замішуємо тісто. Змастіть вершковим маслом форму для пудингу і посипте трохи борошном. Вилийте суміш для торта у ємність і покладіть зверху змащений маслом, вирізаний з пергаменту круг, як кришку, і дуже щільно закрийте фольгою. Можна навіть закріпити чимось фольгу. Помістіть пудинг в пароварку, над киплячою водою, і готуйте на пару протягом 2 годин, не забуваючи доливати воду в пароварку. Коли пудинг приготований, вийміть його з пароварки і залиште остигати на ніч у формі з фольгою. Зберігайте пудинг в холодному темному місці. Раз на тиждень збризкуйте його бренді, акуратно відкривши фольгу і пергамент. Щоб подати пудинг, просто розігрійте його на пару протягом 60 хвилин. Сервіруйте зі збитими вершками або морозивом. Можна обливати бренді або коньяком і підпалювати. А можна подавати навіть холодним із заварним кремом!

Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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