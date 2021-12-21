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Що приготувати на Новий рік 2022: рецепти тарталеток від Євгена Клопотенка

21.12.2021

Якщо ви хочете приготувати оригінальну закуску і здивувати нею всіх гостей, спробуйте незвичайні тарталетки на Новий рік від переможця проєкту «МастерШеф» Євгена Клопотенка! Читайте рецепти  тарталеткок, які прикрасять ваш святковий стіл на Новий рік 2022.

Тарталетки з пісочного тіста з козячим сиром і виноградом

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно – 125 г
  • цукор – 12 г
  • сіль – 2 г
  • вершкове масло – 65 г
  • яєчний жовток – 1 шт.
  • вода – 25 мл

Для начинки:

  • козячий сир (м’який) – 50 г
  • сир – 120 г
  • кулінарні вершки (30%) – 50 мл
  • виноград (кишмиш) – 50–80 г
  • сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. У невеликій мисці приготуйте начинку для тарталеток: змішайте сир, козячий сир і вершки до отримання однорідної маси. Додайте трохи солі.
  2. Зробіть пісочне тісто. Для цього цукор,сіль, жовток і воду змішайте в чаші блендера (якщо немає блендера – змішайте вручну). Потім додайте трохи масла і добре вимісіть. Додайте борошно і вимішуйте, поки не сформується туга однорідна маса.
  3. Поставте тісто на 20 хвилин у холодильник, щоб воно відпочило.
  4. Тісто дістаньте і розкачайте тонким, але щільним шаром на дошці або столі. За допомогою спеціальної круглої форми або великих чашок виріжте круги діаметром приблизно 10–12 см.
  5. Викладіть по центру кругів начинку і зробіть невеликий бортик. Зверху викладіть ягоди винограду – свіжі або з виноградного варення – і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15–20 хвилин.

Тарталетки з гуакамоле

Є ще одна чудова начинка для тарталеток – гуакамоле! Авокадо, з якого робиться соус, дуже популярне в Україні, а ще воно додасть нотки сучасності вашому застіллю. Приготуйте гуакамоле в пісочних тарталетках і зробіть ваш новорічний стіл трендовим.

Інгредієнти:

  • авокадо – 1 шт.
  • червона цибуля – 1 шт.
  • перець чилі – 1 шт.
  • зубчик часнику
  • лимонний сік
  • соняшникова олія – ​​1 ст. л.
  • гілочка кінзи
  • дрібка солі

Спосіб приготування:

  1. Ножем розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку і очистіть його від шкірки. Правильне авокадо – м’яке авокадо, тому купуйте саме м’які плоди. Наріжте авокадо великими шматочками і перекладіть у ступку. Бажано готувати соус саме в ступці, щоб зберегти його смак.
  2. Очистіть червону цибулю і дрібно наріжте. Так само дрібно порубайте часник і перець чилі. Додайте їх у ступку до авокадо. Туди ж вичавіть сік половини лимона або цілого лайма.
  3. Додайте до суміші соняшникову олію і посоліть за смаком. Також додайте в ступку дрібно порізані листочки кінзи чи петрушки. Доведіть соус товкачем до однорідності.
  4. Викладіть гуакамоле у приготовані пісочні тарталетки.

Смачного!

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