Якщо ви хочете приготувати оригінальну закуску і здивувати нею всіх гостей, спробуйте незвичайні тарталетки на Новий рік від переможця проєкту «МастерШеф» Євгена Клопотенка! Читайте рецепти тарталеткок, які прикрасять ваш святковий стіл на Новий рік 2022.

Тарталетки з пісочного тіста з козячим сиром і виноградом

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 125 г

цукор – 12 г

сіль – 2 г

вершкове масло – 65 г

яєчний жовток – 1 шт.

вода – 25 мл

Для начинки:

козячий сир (м’який) – 50 г

сир – 120 г

кулінарні вершки (30%) – 50 мл

виноград (кишмиш) – 50–80 г

сіль за смаком

Спосіб приготування:

У невеликій мисці приготуйте начинку для тарталеток: змішайте сир, козячий сир і вершки до отримання однорідної маси. Додайте трохи солі. Зробіть пісочне тісто. Для цього цукор,сіль, жовток і воду змішайте в чаші блендера (якщо немає блендера – змішайте вручну). Потім додайте трохи масла і добре вимісіть. Додайте борошно і вимішуйте, поки не сформується туга однорідна маса. Поставте тісто на 20 хвилин у холодильник, щоб воно відпочило. Тісто дістаньте і розкачайте тонким, але щільним шаром на дошці або столі. За допомогою спеціальної круглої форми або великих чашок виріжте круги діаметром приблизно 10–12 см. Викладіть по центру кругів начинку і зробіть невеликий бортик. Зверху викладіть ягоди винограду – свіжі або з виноградного варення – і відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15–20 хвилин.

Тарталетки з гуакамоле

Є ще одна чудова начинка для тарталеток – гуакамоле! Авокадо, з якого робиться соус, дуже популярне в Україні, а ще воно додасть нотки сучасності вашому застіллю. Приготуйте гуакамоле в пісочних тарталетках і зробіть ваш новорічний стіл трендовим.

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.

червона цибуля – 1 шт.

перець чилі – 1 шт.

зубчик часнику

лимонний сік

соняшникова олія – ​​1 ст. л.

гілочка кінзи

дрібка солі

Спосіб приготування:

Ножем розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку і очистіть його від шкірки. Правильне авокадо – м’яке авокадо, тому купуйте саме м’які плоди. Наріжте авокадо великими шматочками і перекладіть у ступку. Бажано готувати соус саме в ступці, щоб зберегти його смак. Очистіть червону цибулю і дрібно наріжте. Так само дрібно порубайте часник і перець чилі. Додайте їх у ступку до авокадо. Туди ж вичавіть сік половини лимона або цілого лайма. Додайте до суміші соняшникову олію і посоліть за смаком. Також додайте в ступку дрібно порізані листочки кінзи чи петрушки. Доведіть соус товкачем до однорідності. Викладіть гуакамоле у приготовані пісочні тарталетки.

Смачного!

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