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Різдвяний кекс-брауні: рецепт від Володимира Ярославського

17.12.2021

Різдвяний кекс-брауні від судді «МастерШеф» Володимира Ярославського дуже простий і цікавий. Якщо ви хочете здивувати своїх близьких смачним десертом ― рецепт різдвяного кексу-брауні знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • чорний шоколад 70% ― 200 г
  • вершкове масло 82.5% ― 200 г
  • великі банани ― 1,5 шт.
  • цукор (на ваш смак) ― 150―180 г
  • яйця ― 3 шт.
  • какао ― 40 г
  • борошно ― 75 г
  • сіль ― 4 г
  • молочний або білий шоколад великою крихтою (подрібнити до фракції завбільшки з горошину) ― 100―50г

Спосіб приготування:

  1. Чорний шоколад помістити у велику миску і розтопити на водяній бані з вершковим маслом.
  2. Окремо очищені банани розім’яти виделкою, змішати з яйцями і цукром, дати постояти 5 хвилин і ще раз розмішати вінчиком (так цукор повністю розійдеться по суміші).
  3. Додати в банани просіяні какао та борошно, перемішати, додати все в шоколад із маслом, добре перемішати.
  4. У самому кінці додати подрібнений молочний або білий шоколад і морську сіль, трохи перемішати.
  5. Керамічну форму для випікання попередньо викласти пергаментом, змастити трохи маслом і посипати какао ― «французька сорочка».
  6. Масу викласти у форму і випікати за температури 210 градусів 24 хвилини.
  7. Дістати з духовки. Гарячий кекс повинен бути ще «сируватий» ― глевкий, м’який трохи на пробу пальцем. Його треба вийняти з форми й охолодити до кімнатної температури.
  8. Посипати кекс цукровою пудрою і їсти за кімнатної температури.

За бажання можна в кекс додати ваші улюблені, але попередньо обсмажені, горіхи.

Смачного!

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