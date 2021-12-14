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Гарбузовий пиріг у глазурі: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

14.12.2021

Зазвичай протягом усієї осені та зими суддя шоу «МастерШеф» готує страви з гарбуза. У нашій країні цей овоч люблять і вирощують у промислових масштабах. Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати смачний гарбузовий пиріг вдома. Докладний рецепт ― у матеріалі. 

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Інгредієнти:

  • цукор — 1 склянка; 
  • коричневий цукор — 1 склянка; 
  • яйця — 4 шт.;
  • харчова сода — 1 ч. л.;
  • розпушувач — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 200 г;
  • борошно — 3 склянки;
  • вершки 30% — 1/2 склянки;
  • ванільний екстракт —1 ст. л.;
  • сироватка — 1/2 склянки;
  • кориця —1 ч. л.;
  • мускатний горіх —1 ч. л.;
  • гарбузове пюре — 250 г

Для глазурі:

  • вершкове масло —1/2 склянки;
  • коричневий цукор —1 склянка;
  • цукрова пудра —1 склянка;
  • вершки —1/2 склянки

Спосіб приготування: 

  1. Змішайте всі інгредієнти.
  2. Розігрійте духовку до 175 °С і випікайте 1 годину.

Пиріг виходить неймовірно пухкий та просочений глазур’ю! Смачного!

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