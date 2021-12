Цієї суботи, 4 грудня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийшов 15 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було у 15 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Дев’ятка найкращих кулінарів-аматорів країни дедалі ближче до заповітної перемоги! У цьому випуску вони виявляли всю свою фантазію. Учасники поділилися на дві команди. Марина стала капітанкою червоних, а Богдан ― синіх. У кожній команді судді вибрали по дві людини, які весь сезон вражали своїми ідеями та розповідями. Решта залишили кухню на деякий час. Обрані ж учасники мали написати твір і зашифрувати в ньому якомога більше класичних страв так, щоб їхні команди здогадалися, про які рецепти йдеться, а також змогли їх приготувати за відведений час. Використовувати кулінарну термінологію, ясна річ, заборонялося.

За рішенням суддів, перемогу в першому конкурсі здобула команда синіх. Марина вибрала найслабших учасників червоної команди ― Світлану та Максима, які й наділи чорні фартухи.

Перед другим конкурсом журі обрало капітанів трьох команд. Ними стали: Богдан (червоної), Марина (зеленої) та Олександр (синьої). Аматори мали довести, що вони вже готові працювати в будь-яких умовах. Показником майстерності були гроші: перемога діставалася тій команді, яка заробить найбільше шефів.

Кухня була поділена на 5 робочих зон: перша з плитами і духовками; друга зона була на дворі (мангали); на третій зоні аматорів чекав тільки електрогриль; на четвертій ― дві електрошашличниці, а на п’ятій ― виставка мікрохвильовок. На кожній зоні учасники готували цікаві страви, користуючись лише тими пристроями, які там були. Оплата страв корелювала зі складністю їх виконання. Тож за дві години конкурсу учасники могли заробити багато шефів, адже судді не обмежували їх ні в ідеях, ні в продуктах. Навіть зони команди вибирали ті, які самі хотіли. Найбільше шефів отримала команда синіх. А от команда зелених заробила найменше грошей, тому всі її учасники наділи чорні фартухи.

На конкурсі чорних сьогодні боролися: Марина, Серафим, Максим і Світлана. Учасники мали за 45 хвилин приготувати рибу з овочами, соусом та кнелею. Відмінності були тільки в ключових інгредієнтах. Аматори одночасно рухалися з останнього ряду до першого, переходячи на наступний етап тільки після того, як завершували попередній. На останньому ряді під коробками на них чекали овочі: у кожного ― свій. Їх треба було почистити і надати страві форму. На другому етапі ― обрати рибу і приготувати її. На третьому етапі на учасників чекали всі продукти на соус. А останній етап ― набір для кнелі та її виготовлення.

Найгірше з цим конкурсом упорався Максим Самчук. Саме тому він залишив шоу «МастерШеф»-11 у 15 випуску.

