Цієї суботи, 30 жовтня, о 22:00 на телеканалі СТБ вийшов 11 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладали максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж було в 11 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

Змагання за звання найкращого кулінара-аматора країни триває. Цього разу учасникам треба було продемонструвати відразу два таланти ― кулінарний і… шпигунський! За умовами першого конкурсу аматори поділилися на дві команди. Богдан став капітаном синьої, а Максим ― червоної. Учасникам довелося ходити в розвідку, стежити за суперниками і намагатися вивідати всі їхні кулінарні секрети.

Кожній команді треба було приготувати по дві страви: першу їм озвучували судді, а друга ― страва суперників, рецепт якої необхідно було роздобути за допомогою шпигунських ігор. Шпигун міг розглядати процеси приготування, заглядати під поверхні і спостерігати за суперниками у відведений час. Але куштувати страви або втручатися в процес строго заборонено. Команди спробували заплутати конкурентів, збити їх з пантелику зайвими процесами, неправильними інгредієнтами або рецептами. У підсумку команда синіх виграла, а Євген і Дмитро отримали чорні фартухи.

У другому конкурсі Богдан став капітаном червоної команди, а Саша ― синьої. Аматори отримали завдання приготувати обід для лицарів круглого столу з п’яти страв. Однак столи учасників, як фортеці, час від часу в процесі приготування зазнавали нападів! Справжні кулінарні штурми! Тому, за умовами конкурсу, кожна команда ділилася на табори: 3 людини на оборону столів, а решта ― готувати їжу. Захисники повинні були додатково приготувати три смачних повноцінних страви, які оцінював Ектор. Якщо, обороняючись, захисники готували ідеально всі три страви, то витримували штурм, а якщо ні ― команда отримувала покарання від конкурентів. Видів покарання було багато. Червоні не витримали кулінарних штурмів, тому Богдан і Світлана мусили одягнути чорні фартухи.

На конкурсі чорних в 11 випуску змагалися Євген, Дмитро, Богдан і Світлана. Учасникам довелося робити вибір: готувати менше страв, проте складних, або ж більше ― зате легких. Аматори по черзі обирали собі завдання. Якщо вони ставали за останній ряд із синьою позначкою, їм доводилося готувати 5 страв, проте інгредієнти там були дібрані таким чином, що не виникало жодних проблем з вигадуванням рецепту: поєднання під коробками були прості і зрозумілі, майже класичні. Якщо вибір падав на ряд із зеленою позначкою, готувати треба було 4 страви і над смаковими поєднаннями доводилося трохи поміркувати. На жовтому ряді було три страви і продукти, які поєднуються трохи гірше. А от за першим рядом на учасників чекала задача із зірочкою, проте і страви треба було подати лише дві. Змішувати продукти з різних коробок в одну страву заборонено. На роботу учасники мали 2 години.

Для того, щоб визначити чергу вибору робочих поверхонь, аматори мали виконати просте кулінарне завдання: за 10 хв зробити якомога більше турне з кабачка. Найкраще з цим конкурсом упорався Євген, тому він першим обирав свою поверхню.

У підсумку найбільше помилок допустив Дмитро Діхтяр, тому саме він залишив шоу в 11 випуску проєкту.

