Аджика — це гостра приправа у вигляді пастоподібної маси. Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський. Покроковий рецепт аджики читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

помідори — 2 кг

перець болгарський червоний — 0,6 кг

свіжий гіркий червоний перець — 3 шт.

яблуко — 2 шт.

імбир сухий — 2 ч. л.

цукор — 3 ст. л.

оцет — 20 мл

часник — 150 г

сік лимона — 1 шт.

базилік свіжий — 70 г

хрін готовий — 2 ст. л.

оливкова олія — ​​50 мл

сіль, перець чорний — за смаком

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Приготування:

Чистимо овочі, перекручуємо на м’ясорубці. Додаємо сухі спеції, хрін, сік лимона, оцет і оливкову олію. Солимо і перчимо. Ставимо на повільний вогонь і доводимо до кипіння. Випаровуємо близько 30 — 40 хв.

Можна вживати аджику у сирому вигляді: настояти близько 2 годин і додати дрібно рублений базилік.

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