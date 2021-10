Аджика — це гостра приправа у вигляді пастоподібної маси. Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський. Покроковий рецепт аджики читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Можна вживати аджику у сирому вигляді: настояти близько 2 годин і додати дрібно рублений базилік.

