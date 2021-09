Стала відома двадцятка кращих кулінарів-аматорів України! Учасники «МастерШеф» -11, які пройшли кастинг, вже приміряли на себе заповітні білі фартухи і готові боротися за головний приз. Фото і інформацію про кожного учасника «МастерШеф» 2021 знайдете в нашому матеріалі.

Саша навчається на режисера у Київському національному університеті культури і мистецтв. Він піаніст, але вже не хоче грати. Любить монтувати, знімати відео і готувати їжу. Дивився телешоу з Гордоном Рамзі та іншими шеф-кухарями. Вважає себе харизматичним і любить командувати, хоче навчитися управляти персоналом, як тато.

Візажистка у кліпах і фільмах. Яскрава представниця креативних індустрій, яка любить навколо все красиве. Яна вміє добре готувати, а також креативить не тільки з подачею, а й з інгредієнтами.

Професійний гравець у покер: займається цим уже 10 років і навчає людей. Заробив собі на квартиру і відклав гроші на власний бізнес. Раніше грав у КВК. Захопився кулінарією, бо йому не подобається, як готують інші, і до ресторанної їжі теж прискіпливий. Вважає, що дуже тонко відчуває смаки і поєднання.

Зараз працює продавцем одягу. Дотримується принципів здорового харчування і дбає про екологію: збудував будинок з екоматеріалів і утеплив його водоростями. Мріє стати професійним кухарем. Упевнений, що їжа майбутнього — овочі.

Мама двох дітей, власниця доставки суші і тіктокерка. Дуже активна, цілеспрямована. Любить фарбуватися, співати, танцювати, придумує авторські роли. Вся сім’я її підтримує і відпускає на «МастерШеф».

Українсько-венесуельський фехтувальник, хореограф і співак. З 8 років паралельно займався фехтуванням і хореографією. У 2000 році приїхав до України, щоб навчатися в Національному університеті фізичного виховання і спорту. У 2006 створив шоу-балет «Rumbero’s», який працював із відомими зірками української естради. У 2011 році став хореографом масштабного шоу «Майданс»-2. У тому ж році встановив танцювальний рекорд: найбільший флешмоб у Харкові, де одночасно танцювало 22,5 тисячі осіб.

Працює в патрульній поліції. Після роботи приходить додому і готує — це його розслабляє і заспокоює. Захоплюється футболом. Раніше займався музикою, а також працював у дитячих таборах. Зараз мріє про відкриття свого закладу.

Аліса — журналістка в декреті. Прихильниця правильного харчування, але змушена готувати для кожного члена сім’ї окремо. Цікава особистість, із почуттям гумору, готова до будь-яких складнощів.

Тато Серафима — священник в українській православній церкві. Але Сима не хоче йти по його стопах, а вибирає кухню. Батько спершу не прийняв його вибір, але потім змирився. Сима зрозумів, що кухня — це його пристрасть, і вирішив зосередитися на пізнанні кулінарного мистецтва. Працює з десертами і м’ясом однаково добре. А у вільний час експериментує із зачісками, тату і пірсингом.

Юрій працював сценаристом, але потім поїхав до Таїланду, де організовував відпочинок для зірок. Креативний та емоційний хлопець. Зараз разом із дружиною виготовляє корисні десерти і кокосову олію. Любить експериментувати, готувати з того, що є.

Олена ― фанатка шоу «МастерШеф», була кастингу трьох сезонів «МастерШеф. Професіонали». Фанатіє від кулінарії, книг і спецій. Добре розбирається в техніках, відмінно орієнтується у всіх принципах шоу і стежить за суддями. Любить готувати і вміє це робити. Веде свою колонку в кулінарному виданні. Займалася блогінгом. Вела на місцевому каналі кулінарну програму.

Працює музичною керівницею в дитячому садку. Також є менеджеркою інтернет-магазину з найму, захоплюється рукоділлям. Нещодавно відкрила кулінарний блог в інстаграмі. Співала рецепт салату «Олів’є». Кухнею захопилася, коли вийшла заміж, придумує страви для чоловіка.

8 років працювала в правоохоронних органах, кримінально-виконавчій службі. Зараз займається антикварною справою, практично все робить сама, навіть розібралася, як робити сайт для просування свого бізнесу в інтернеті. З дитинства захоплювалася кухнею і антикваріатом. Щоб здійснити свою мрію ― потрапити на «МастерШеф» ― пішла зі служби. Цікавиться ірландською кухнею.

Михайло ― власник господарських магазинів, за освітою тракторист. Любить риболовлю. Готує з дитинства, годує всю сім’ю, рідних і близьких на свята. Коронна страва ― червоний борщ із яйцем. Дружина просила забрати Михайла на проєкт, щоб вона змогла трохи схуднути. Іде на шоу, щоб опинитися в колі людей, які захоплені кулінарією.

Мама чудової доньки, втретє заміжня. Усе життя була товстушкою. У 17 пішла на бійню працювати вантажницею. Вивчилася на технолога. Відкрила свій м’ясний магазин із другим чоловіком. Там вона працювала і вантажницею, і обвальницею, але в карантин прогоріла. Взяла 500 тис. гривень кредиту і зайнялася кетопродуктами для кетодієти. Веде свій блог на цю тему. Хоче, щоб про кето всі дізналися, бо це краще, ніж корисне харчування, яке всім набридло.

Любов до кулінарії Євгену прищепили його жінки, особливо бабуся. Він дуже напоєний жіночою енергією по життю, бо ріс без батька. Євген ― топменеджер і любитель поїсти. За карантин скинув 35 кг.

Танцюрист балету. Танцював у Національній опері України, багато гастролював по Європі. Сам у дитинстві попросив маму записати його в балетну школу. У школі часто стикався з булінгом, у нього навіть залишився шрам на обличчі від бійки. Також Діма займається дизайном і працює стилістом. Любить готувати здорову їжу, не їсть м’яса.

Модель. Вивчився на кухаря, є досвід роботи в громадському харчуванні. Любить Італію, їздив туди, щоб познайомитися з кухнею ближче. Працював у модельному бізнесі і в кіно.

Даша стала трендом тіктоку. У неї 317 тис. підписників, 6 млн лайків у соцмережі. Живе в маленькому селі. Навчалася в аграрній академії. Максимально проста дівчина, готує домашні страви, більше любить пекти десерти.

Дружина Бога М’яса ― Аліка Мкртчяна. Після участі у проєкті «Супермама» почала готувати і продавати пахлаву, а також вирішила прийти на кастинг кулінарного шоу. Алік підтримує дружину. Вона готує вдома для дітей, на вихідних ― чоловік. Вважає, що може більше, ніж їй здається. Для цього і прийшла на «МастерШеф».

18 років працювала на залізниці. Зараз ніде не працює, живе собі на втіху: готує, багато подорожує, займається спортом, вивчає англійську мову. Обожнює грузинську кухню.

