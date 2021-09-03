Неймовірні сінабони: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
03.09.2021
Сінабони – ароматні та надзвичайно смачні булочки, які точно стануть найулюбленішим вашим десертом! Але як приготувати ідеальні сінабони в домашніх умовах? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво знає відповідь на це запитання! Рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- молоко – 250 мл
- яйця кімнатної температури – 2
- вершкове масло кімнатної температури – 75 г
- борошно – 520–600 г
- цукор – 100 г
- сіль – ½ ч. л.
- 1 пакет активних сухих дріжджів (7 г)
Інгредієнти для начинки:
- коричневий цукор – 200 г
- мелена кориця – 3 ст. л.
- м’яке вершкове масло – 75 г
Інгредієнти для глазурі:
- м’який крем-сир – 110 г
- м’яке вершкове масло – 55 г
- цукрова пудра – 180 г
- ванільний екстракт – ½ ч. л.
- сіль – 1/8 ч. л.
Спосіб приготування:
- У тепле молоко додайте дріжджі, не перемішуйте.
- Змішайте у великій мисці вершкове масло, цукор, сіль, яйця з сумішшю дріжджів, добре перемішайте і потім додайте борошно.
- Вимішуйте тісто 10 хвилин руками або 5 хвилин на середній швидкості в комбайні.
- Збризніть тісто олією і дайте відпочити, накривши плівкою, в теплому місці.
- Змішайте коричневий цукор і корицю.
- Розкачайте тісто до розмірів 45 на 55 см, намастіть 75 г вершкового масла і потрусіть сумішшю кориці та коричневого цукру.
- Скрутіть рулет, починаючи з довшої сторони (отримаєте рулет 45 см завдовжки).
- Наріжте рулет на 12 булочок, викладіть у прямокутну форму, змащену маслом, і накрийте плівкою. Дайте підрости в теплому місці протягом 45 хвилин.
- Нагрійте духовку до 200 °C. Випікайте сінабони по центру духовки 15 хвилин.
- Поки сінабони випікаються, зробіть глазур (фростинг). Змішайте крем-сир, вершкове масло, цукрову пудру, ваніль та сіль і збийте до повітряного стану.
- Дайте сінабонам трохи охолонути (10–15 хвилин) і змастіть їх глазур’ю (фростингом).
Смачного!
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