Рулькою у ​​гастрономії називають частину свинячого окосту, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Своїм рецептом рульки у темному пиві поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

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Інгредієнти для глазурі:

Приготування:

Беремо часник, поділяємо його на 4 частини і кладемо у сотейник. Засипаємо туди ж сіль, мелений імбир і гарненько перемішуємо. Цією сумішшю з часником ми будемо маринувати рульку.

Робимо у рульцы надрізи і в них поміщаємо часникову суміш.

Ставимо каструлю на вогонь, відправляємо туди рульку і заливаємо пивом.

Потім в очищену цибулину ми вставляємо зірочки гвоздики і обсмажуємо на вогні.

До рульки у пиві ми відправляємо моркву, бадьян, половинку перцю чилі, лавровий лист і приблизно 10 шт. запашного перцю.

Тримаємо на помірному вогні близько 2,5 годин.