Побалувати себе смачною домашньою випічкою ― просто. Особливо на карантині! Переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розповів, як приготувати дуже смачні ласощі ― яблучну шарлотку ― в домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!

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Інгредієнти для тіста:

Хліб для сендвічів ― +- 7 шт.

Вершкове масло ― 150 г

Інгредієнти для начинки: ⠀

Яблука Голден ― 6 шт.

Вершкове масло ― 50 г

Панірувальні сухарі ― 40 г

Цукор ― 40 г

Кориця ― за смаком

Інгредієнти для соусу:

Абрикосовий джем ― 130 г

Вишневий бренді ― 20 г

Вода ― +- 20 г

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Спосіб приготування: ⠀

Яблука почистити і нарізати. Обсмажити на повільному вогні яблука з вершковим маслом. Коли стануть м’які, додати цукор і корицю. Зрізати скоринки з хліба і нарізати на смужки 3 см в ширину, висоту регулювати по висоті вашої форми. За розміром дна зробити з хліба круг з 6 рівних сегментів. Форму заслати пергаментом. У розтоплене вершкове масло вмочати з одного боку спочатку сегменти дна, потім смужки і викладати з напуском 1 см один на одного. Яблукам дати охолонути і змішати з сухарями. Джем, воду і бренді змішати і поставити на вогонь. Викласти шар яблук, добре трамбуючи, далі трохи сухарів, соус і закрити все яблуками, гарненько трамбуючи з гіркою. Шарлотку накрити фольгою і поставити в духовку на 40 хв. за 190 градусів. Соус процідити, шарлотку дістати і дати постояти у формі 5 хв., далі перевернути на тарілку і змастити соусом.

Смачного!

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