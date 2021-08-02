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Яблучна шарлотка: рецепт від переможця «МастерШеф»

02.08.2021

Побалувати себе смачною домашньою випічкою ― просто. Особливо на карантині! Переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розповів, як приготувати дуже смачні ласощі ― яблучну шарлотку ― в домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!

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Інгредієнти для тіста:

  • Хліб для сендвічів ― +- 7 шт.
  • Вершкове масло ― 150 г

Інгредієнти для начинки: ⠀

  • Яблука Голден ― 6 шт.
  • Вершкове масло ― 50 г
  • Панірувальні сухарі ― 40 г
  • Цукор ― 40 г
  • Кориця ― за смаком

Інгредієнти для соусу:

  • Абрикосовий джем ― 130 г
  • Вишневий бренді ― 20 г
  • Вода ―  +- 20 г

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Спосіб приготування: ⠀

  1. Яблука почистити і нарізати.
  2. Обсмажити на повільному вогні яблука з вершковим маслом. Коли стануть м’які, додати цукор і корицю.
  3. Зрізати скоринки з хліба і нарізати на смужки 3 см в ширину, висоту регулювати по висоті вашої форми. За розміром дна зробити з хліба круг з 6 рівних сегментів.
  4. Форму заслати пергаментом. У розтоплене вершкове масло вмочати з одного боку спочатку сегменти дна, потім смужки і викладати з напуском 1 см один на одного.
  5. Яблукам дати охолонути і змішати з сухарями.
  6. Джем, воду і бренді змішати і поставити на вогонь.
  7. Викласти шар яблук, добре трамбуючи, далі трохи сухарів, соус і закрити все яблуками, гарненько трамбуючи з гіркою.
  8. Шарлотку накрити фольгою і поставити в духовку на 40 хв. за 190 градусів.
  9. Соус процідити, шарлотку дістати і дати постояти у формі 5 хв., далі перевернути на тарілку і змастити соусом.

Смачного!

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