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Гаспачо: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

15.07.2021

Гаспачо  це легкий холодний суп з перетертих в пюре свіжих овочів. Ця страва іспанської кухні дуже смачна, швидка в приготуванні, корисна та ідеальна у спеку. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський, він же Пава, розповів, як приготувати гаспачо. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Гаспачо: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

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Інгредієнти:

  • помідори 450 г
  • цибуля ріпчаста 1 шт.
  • перець болгарський (червоний) 1 шт.
  • огірок свіжий 1 шт.
  • винний оцет 4 ст. л. (за смаком)
  • оливкова олія ​​4 ст. л.
  • часник 2 зубчики
  • м’якоть свіжого хліба 100 г
  • базилік 1 гілочка
  • соус табаско за смаком (якщо немає, то перець чилі свіжий)
  • сіль

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Інгредієнти для сальси з овочів:

  • огірок 1 шт.
  • болгарський перець 1/4 шт.
  • цибуля кримська (фіолетова/біла) 1/2 шт.
  • базилік

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Приготування:

  1. Наріжте на невеликі шматочки всі інгредієнти і перекладіть в комбайн або блендер, подрібніть до стану пюре.
  2. Перетираємо масу через сито. Якщо ваш гаспачо надто густий, розбавте його холодним курячим бульйоном, томатним соком або ж водою.
  3. Посоліть, поперчіть і поставте в холодильник охолоджуватися.
  4. В окремій ємності нарізаємо дрібними кубиками очищений від шкірки і насіння огірок, болгарський перець, кримську цибулю, додаємо дрібку цукру, дрібку солі, оливкову олію, дрібно нарізаний базилік і перемішуємо.
  5. Дістаємо гаспачо з холодильника, наливаємо в тарілку.
  6. У центр кладемо 2 ст. л. сальси з овочів, прикрашаємо листям базиліка і краплями оливкової олії.

Смачного!

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