Гаспачо: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
15.07.2021
Гаспачо — це легкий холодний суп з перетертих в пюре свіжих овочів. Ця страва іспанської кухні дуже смачна, швидка в приготуванні, корисна та ідеальна у спеку. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський, він же Пава, розповів, як приготувати гаспачо. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- помідори — 450 г
- цибуля ріпчаста — 1 шт.
- перець болгарський (червоний) — 1 шт.
- огірок свіжий — 1 шт.
- винний оцет — 4 ст. л. (за смаком)
- оливкова олія — 4 ст. л.
- часник — 2 зубчики
- м’якоть свіжого хліба — 100 г
- базилік — 1 гілочка
- соус табаско — за смаком (якщо немає, то перець чилі свіжий)
- сіль
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Інгредієнти для сальси з овочів:
- огірок — 1 шт.
- болгарський перець — 1/4 шт.
- цибуля кримська (фіолетова/біла) — 1/2 шт.
- базилік
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Приготування:
- Наріжте на невеликі шматочки всі інгредієнти і перекладіть в комбайн або блендер, подрібніть до стану пюре.
- Перетираємо масу через сито. Якщо ваш гаспачо надто густий, розбавте його холодним курячим бульйоном, томатним соком або ж водою.
- Посоліть, поперчіть і поставте в холодильник охолоджуватися.
- В окремій ємності нарізаємо дрібними кубиками очищений від шкірки і насіння огірок, болгарський перець, кримську цибулю, додаємо дрібку цукру, дрібку солі, оливкову олію, дрібно нарізаний базилік і перемішуємо.
- Дістаємо гаспачо з холодильника, наливаємо в тарілку.
- У центр кладемо 2 ст. л. сальси з овочів, прикрашаємо листям базиліка і краплями оливкової олії.
Смачного!
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