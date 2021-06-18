«МастерШеф. CELEBRITY» випуск 3: невже кулінарна холостячка Джессіка не зможе приготувати звичайнісінькі голубці?
18.06.2021
Завтра, 19 червня, о 21:00 відбудеться показ 3 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки зійдуться в поєдинку на головній кухні країни, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в третьому випуску шоу?
У 3 випуску на кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарному бою зійдуться холостяки і холостячки! Учасники проєкту «Холостячка»: Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко, — спробують проявити свій талант і вибороти перемогу в учасниць «Холостяка»: Юлі «Зайки», Джессіки і Дани. Хто вперше почує про сотейник, а хто підкорить самого Ектора?
Судді: Ектор Хіменес-Браво, Дмитро Танкович.
Video: «МастерШеф. CELEBRITY» випуск 3: невже кулінарна холостячка Джессіка не зможе приготувати звичайнісінькі голубці?
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+