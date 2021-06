Завтра, 19 червня, о 21:00 відбудеться показ 3 випуску грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки зійдуться в поєдинку на головній кухні країни, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж буде в третьому випуску шоу?

У 3 випуску на кухні «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарному бою зійдуться холостяки і холостячки! Учасники проєкту «Холостячка»: Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко, — спробують проявити свій талант і вибороти перемогу в учасниць «Холостяка»: Юлі «Зайки», Джессіки і Дани. Хто вперше почує про сотейник, а хто підкорить самого Ектора?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Дмитро Танкович.

