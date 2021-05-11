Паста Карбонара: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Ця паста підкорила мільярди людей і тепер настала ваша черга приготувати неймовірну страву! Навіть якщо зараз не можна насолодитися смаками улюбленої пасти в самій Італії, Неаполь можна створити на власній кухні! Свій найулюбленіший рецепт пасти Карбонара відкрив суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

панчетта — 40 г на 1 порцію

яйця — 1 жовток на одну порцію + 1 жовток до всієї кількості

чорний перець

паста спагетті

сир Пекоріно Романо— 30 г на 1 порцію

чорний перець свіжозмелений

Спосіб приготування:

Обсмажте панчетту. Збийте яйця та додайте сир, чорний перець. Змішайте суміш з обсмаженою панчетою у мисці. Відваріть пасту. Відставте трохи води з-під пасти для соусу. Викладіть пасту у сковорідку, де була обсмажена панчетта та додайте весь соус, а також додайте трохи води з-під пасти. Подавайте, прикрасивши сиром Пекоріно.

Смачного!

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