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Ектор Хіменес-Браво отримав громадянство України

07.05.2021

Всесвітньо відомий шеф​​-кухар, викладач кулінарного мистецтва, засновник компанії Bravo Restaurant Group і суддя шоу «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво отримав громадянство України. Подробиці далі в матеріалі. 

«Тепер офіційно я українець! Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце помешкання! Не передати словами, який я щасливий, адже мало хто спромогається такої великої честі!» написав суддя на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що 3 сезон шоу «МастерШеф. Професіонали» досяг свого екватора! Стежте за улюбленими учасниками та суддями вже завтра, 8 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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