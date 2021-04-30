Паска: рецепт від Тетяни Литвинової

Екс-суддя «МастерШеф» Тетяна Литвинова вже традиційно опублікувала в Instagram рецепт своєї «найсмачнішої паски у світі». Тетяна заздалегідь продумує, де купити найкращі інгредієнти для паски, щоб вона вийшла «смачною, повітряною, солодкою і божественною». Цей рецепт розрахований на величезну родину, тому можна сміливо замішувати тісто, зменшуючи інгредієнти вдвічі, а то і втричі. Крім того, зірка розповіла, як готує глазур для пасок, яка не обсипається. Покроковий рецепт паски від Тетяни Литвинової читайте у матеріалі.

Інгредієнти для паски:

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Приготування:

Закип’ятіть молоко і додайте до нього трохи борошна, довівши до стану густої сметани. Дайте охолонути, щоб руці було тепло. Додайте дріжджі та залиште підніматися.

Окремо збийте жовтки з цукром і білки з цукром. Обережно підмішайте все до опари, що піднялася, додайте борошно, довівши до стану густої сметани. Залиште підніматися.

Розтопіть масло і додайте до нього сметану, сік лимона, цедру і ваніль. Додавайте борошно до такого стану м’якості тіста: воно повинно стати м’яким, пухким, трохи прилипати до рук. Не забивайте тісто борошном! Вимішувати доведеться довго, мінімум півгодини, адже тісто дуже здобне.

Додайте вимиті родзинки, присипані борошном, і рублені цукати. Цукати краще порубати в міксері, попередньо додавши в чашу міксера кілька ложок борошна, інакше цукати злипнуться в ком. Якщо рубати доведеться ножем, то теж з борошном.

Поставте тісто в тепле місце. Воно повинно збільшитися вдвічі, це займе від 1 до 1,5 години.

Форми змастіть рослинною олією. Сформуйте гладкі клубочки і заповніть ними формочки на третину. Якщо форми паперові, то просто покладіть клубочки на дно.

Випікати паску бажано на нижньому підпалі, за температури не більше 150—160 °C.

Готові паски одразу дістаньте з металевих формочок. Якщо паски високі, то покладіть їх на декілька хвилин на чистий рушник, покатайте з боку на бік, щоб не залежався бочок.