Паска: рецепт від Кароліни Залевської
30.04.2021
Кароліна Залевська, учасниця «МастерШеф», радо поділилася з нами покроковим рецептом своєї фірмової паски. Читайте рецепт смачної паски просто зараз.
Інгредієнти для тіста (із розрахунку на 10 пасок):
- молоко — 1 л
- мокрі дріжджі — 150 г
- маргарин — 250 г
- яйця — 15 шт.
- цукор — 4,5 скл.
- цедра 5 апельсинів (або 2 пак. ваніліну)
- сухофрукти — за смаком (сушена журавлина, родзинки, курага тощо)
- олія (для вимішування тіста) — 100—150 мл
- просіяне борошно — приблизно 3 кг (залежить від консистенції)
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Спосіб приготування:
- Зробіть опару. У великій мисці розітріть дріжджі з 1 склянкою цукру. Додайте тепле молоко та перемішайте, щоб дріжджі розчинилися. Потім поступово додайте приблизно 2—3 склянки борошна. Тісто повинне бути не занадто рідким: за консистенцією воно має повільно стікати з ложки. Залиште опару підходити в теплому місці.
- Поки сходить опара, розтопіть маргарин на водяній бані.
- Після того, як опара збільшиться вдвічі, окремо збийте білки та жовтки з цукром в пишну піну.
- З’єднайте опару зі збитими яйцями, розтопленим маргарином (бажано кімнатної температури), цукатами, дрібно натертою цедрою апельсина чи ваніллю та перемішайте.
- Поступово введіть просіяне борошно. Будьте обережні з кількістю борошна, щоб паска не вийшла забитою.
- При вимішуванні руками використовуйте олію, щоб тісто не так прилипало до рук. Тісто треба вимішувати довго, як мінімум 25—30 хвилин, адже від цього залежить пористість паски. Потім накрийте тісто рушником і відставте в тепле місце, щоб воно підійшло. Тісто має збільшитися в 2, а то й 3 рази.
- Після того, як тісто підійде, його потрібно ще раз обм’яти. Якщо тісто липне, візьміть олію, адже борошно забиває його.
- Змастіть формочки маргарином. Тісто викладайте на 1/3 форми. І знову залиште в теплому місці, щоб паски підійшли.
- Змажте паски яйцем, з’єднаним з молоком чи водою. Випікайте при температурі 180 °C до готовності.
- Прикрашайте паски на свій смак. Наприклад, змастіть їх білковою глазур’ю з додаванням лимонного соку та прикрасьте сухофруктами чи посипкою.
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