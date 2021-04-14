Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Пісний майонез: рецепт від Володимира Ярославського

14.04.2021

Пісний майонез – чудова альтернатива оліям у піст. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський уже поділився з читачами сайту телеканалу СТБ безліччю смачних і корисних рецептів у піст. Професіонал також розкрив секрети приготування пісного майонезу, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт пісного майонезу читайте в матеріалі.  

Інгредієнти:

  • тофу — 350 г
  • оливкова олія — 130 мл
  • лимонний сік — 12 мл
  • сіль — за смаком
  • естрагон — 10 г
  • петрушка — 25 г
  • часник конфі — 20 г

Спосіб приготування:

  1. У склянці занурним блендером добре збити всі продукти. 
  2. Замість петрушки можна використати пасту з петрушки, яка залишається після зеленого масла.
  3. Замість естрагону можна взяти петрушку, кріп, тахінну пасту або в’ялені томати. Щоразу у вас буде новий смак!

Використовувати можна як майонез або як соус у холодні пісні або звичайні страви: пісний олів’є, зелені салати, до печених корінців або інших овочів. 

Смачного!

Більше на тему: Як маринувати шашлик: рецепти від Аліка Мкртчяна

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати