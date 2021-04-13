Паска: рецепт від Єфима Кравченка
13.04.2021
Уже зовсім скоро ми зустрінемо світле свято Великодня-2021. Погодьтеся, доволі складно знайти ідеальний рецепт паски, який припаде до смаку саме вам. Своїми секретами приготування святкової страви поділився учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Єфим Кравченко. Покроковий рецепт паски – читайте в матеріалі.
Інгредієнти для опари:
- молоко – 500 мл
- цукор – 25 г
- борошно – 100 г
- дріжджі свіжі – 20 г
- додатково 75 г борошна
Інгредієнти для тіста:
- білок – 150 г
- жовтки – 100 г
- цукор – 220 г
- вершкове масло – 250 г
- олія – 60 г
- борошно – 600-700 г
Інгредієнти для сиропу:
- цукати (вишня, родзинки, горіхи) – 400 г
- вода – 200 мл
- цукор – 120 г
- чорний ром – 80 мл
Інгредієнти для глазурі:
- білок – 150 г
- цукор – 300 г
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Приготування опари і паски:
- Почнемо з опари. Розігріваємо молоко з цукром до 38-40 градусів. Додаємо дріжджі і борошно. Розтираємо все до однорідності (можна цю масу пробити занурним блендером). Додаємо 75 г борошна і залишаємо підходити.
- У сотейнику готуємо сироп. Коли закипів, знімаємо з вогню. Даємо охолонути і додаємо до сиропу чорний ром і цукати. І залишаємо на кілька годин.
- Збиваємо білки і жовтки з цукром (по 110 г) до хорошої піни. Розтоплюємо вершкове масло.
- Коли опара підійшла, додаємо до неї жовтки і білки, збиті з цукром, розтоплене вершкове масло і олію. Перемішуємо до однорідності і додаємо борошно.
- Коли тісто буде готове, залишаємо на 1 годину. Потім обминаємо тісто і знову залишаємо на 40 хвилин. Обминаємо.
- Формуйте тісто відповідно до вашої форми.
- Залишаємо тісто на 30-40 хвилин підходити в формі.
- Випікаємо при 170 градусах. Час залежить від вашої форми.
Приготування глазурі:
- Змішуємо білок з цукром і на паровій бані, постійно помішуючи, доводимо масу до 55 градусів. Якщо немає градусника орієнтуйтеся на те, що в масі не повинно залишитися кристалів цукру.
- Потім збиваємо до м’яких піків.
- Для декору я використовую цукати, горіхи, сухоцвіти, сублімовані ягоди і фрукти.
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