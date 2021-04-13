Уже зовсім скоро ми зустрінемо світле свято Великодня-2021. Погодьтеся, доволі складно знайти ідеальний рецепт паски, який припаде до смаку саме вам. Своїми секретами приготування святкової страви поділився учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Єфим Кравченко. Покроковий рецепт паски – читайте в матеріалі.

Інгредієнти для опари:

молоко – 500 мл

цукор – 25 г

борошно – 100 г

дріжджі свіжі – 20 г

додатково 75 г борошна

Інгредієнти для тіста:

білок – 150 г

жовтки – 100 г

цукор – 220 г

вершкове масло – 250 г

олія – 60 г

борошно – 600-700 г

Інгредієнти для сиропу:

цукати (вишня, родзинки, горіхи) – 400 г

вода – 200 мл

цукор – 120 г

чорний ром – 80 мл

Інгредієнти для глазурі:

білок – 150 г

цукор – 300 г

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Приготування опари і паски:

Почнемо з опари. Розігріваємо молоко з цукром до 38-40 градусів. Додаємо дріжджі і борошно. Розтираємо все до однорідності (можна цю масу пробити занурним блендером). Додаємо 75 г борошна і залишаємо підходити. У сотейнику готуємо сироп. Коли закипів, знімаємо з вогню. Даємо охолонути і додаємо до сиропу чорний ром і цукати. І залишаємо на кілька годин. Збиваємо білки і жовтки з цукром (по 110 г) до хорошої піни. Розтоплюємо вершкове масло. Коли опара підійшла, додаємо до неї жовтки і білки, збиті з цукром, розтоплене вершкове масло і олію. Перемішуємо до однорідності і додаємо борошно. Коли тісто буде готове, залишаємо на 1 годину. Потім обминаємо тісто і знову залишаємо на 40 хвилин. Обминаємо. Формуйте тісто відповідно до вашої форми. Залишаємо тісто на 30-40 хвилин підходити в формі. Випікаємо при 170 градусах. Час залежить від вашої форми.

Приготування глазурі:

Змішуємо білок з цукром і на паровій бані, постійно помішуючи, доводимо масу до 55 градусів. Якщо немає градусника орієнтуйтеся на те, що в масі не повинно залишитися кристалів цукру. Потім збиваємо до м’яких піків. Для декору я використовую цукати, горіхи, сухоцвіти, сублімовані ягоди і фрукти.

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