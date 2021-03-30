Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Паска: рецепт від Єфима Кравченка

30.03.2021

Уже зовсім скоро ми зустрінемо світле свято Великодня-2021. Погодьтеся, доволі складно знайти ідеальний рецепт паски, який припаде до смаку саме вам. Своїми секретами приготування святкової страви поділився учасник «МастерШеф. Професіонали»-2 Єфим Кравченко. Покроковий рецепт паски – читайте в матеріалі.

Інгредієнти для опари:

  • молоко – 500 мл
  • цукор – 25 г
  • борошно – 100 г
  • дріжджі свіжі – 20 г
  • додатково 75 г борошна

Інгредієнти для тіста:

  • білок – 150 г
  • жовтки – 100 г
  • цукор – 220 г
  • вершкове масло – 250 г
  • олія – 60 г
  • борошно – 600-700 г

Інгредієнти для сиропу:

  • цукати (вишня, родзинки, горіхи) – 400 г
  • вода – 200 мл
  • цукор – 120 г
  • чорний ром – 80 мл

Інгредієнти для глазурі:

  • білок – 150 г
  • цукор – 300 г

Більше на тему: Паска: рецепт від Тетяни Литвинової

Приготування опари і паски:

  1. Почнемо з опари. Розігріваємо молоко з цукром до 38-40 градусів. Додаємо дріжджі і борошно. Розтираємо все до однорідності (можна цю масу пробити занурним блендером). Додаємо 75 г борошна і залишаємо підходити.
  2. У сотейнику готуємо сироп. Коли закипів, знімаємо з вогню. Даємо охолонути і додаємо до сиропу чорний ром і цукати. І залишаємо на кілька годин.
  3. Збиваємо білки і жовтки з цукром (по 110 г) до хорошої піни. Розтоплюємо вершкове масло.
  4. Коли опара підійшла, додаємо до неї жовтки і білки, збиті з цукром, розтоплене вершкове масло і олію. Перемішуємо до однорідності і додаємо борошно.
  5. Коли тісто буде готове, залишаємо на 1 годину. Потім обминаємо тісто і знову залишаємо на 40 хвилин. Обминаємо.
  6. Формуйте тісто відповідно до вашої форми.
  7. Залишаємо тісто на 30-40 хвилин підходити в формі.
  8. Випікаємо при 170 градусах. Час залежить від вашої форми.

Приготування глазурі:

  1. Змішуємо білок з цукром і на паровій бані, постійно помішуючи, доводимо масу до 55 градусів. Якщо немає градусника орієнтуйтеся на те, що в масі не повинно залишитися кристалів цукру.
  2. Потім збиваємо до м’яких піків.
  3. Для декору я використовую цукати, горіхи, сухоцвіти, сублімовані ягоди і фрукти.

Більше на тему: Паска: рецепт від Анастасії Кобиляцької

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати