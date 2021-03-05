Дорадо на вугіллі від Саші Маслова
05.03.2021
Дорадо на вугіллі стане ідеальною окрасою будь-якого столу! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Саша Маслов розповів, як приготувати цю рибу. Докладний рецепт знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Дорадо
- Коріандр
- 4 види перцю: рожевий, білий, чорний, зелений
- Сіль
- Чебрець
- Петрушка
- Базилік
- М’ята
- Солодкі пластівці паприки
- Тертий мускатний горіх
- Оливкова олія
- Шпинат
- Лайм
- Лимон
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Приготування:
- Почистити рибу від луски, прибрати зябра, очі та нутрощі. Зробити надрізи на рибі.
- Взяти ступку і в ній розім’яти спеції. Натерти рибу сіллю та спеціями.
- Натерти всю рибу цедрою лайму, а всередину покласти його шматочки. Смажити на відкритому вугіллі 15-20 хвилин. Поруч у вугілля покласти половину лайму, щоб потім полити ним готову рибу.
- Подавати зі шпинатом, приготованим на тому самому вугіллі за 1-2 хвилини з оливковою олією, лимоном, сіллю і перцем.
- Приготувати до риби будь-який гарнір на свій смак.
Смачного!
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