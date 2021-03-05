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Дорадо на вугіллі від Саші Маслова

05.03.2021

Дорадо на вугіллі стане ідеальною окрасою будь-якого столу! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Саша Маслов розповів, як приготувати цю рибу. Докладний рецепт знайдете в матеріалі.

921714028

921714028

Інгредієнти:

  • Дорадо
  • Коріандр
  • 4 види перцю: рожевий, білий, чорний, зелений
  • Сіль
  • Чебрець
  • Петрушка
  • Базилік
  • М’ята
  • Солодкі пластівці паприки
  • Тертий мускатний горіх
  • Оливкова олія
  • Шпинат
  • Лайм
  • Лимон

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Приготування:

  1. Почистити рибу від луски, прибрати зябра, очі та нутрощі. Зробити надрізи на рибі.
  2. Взяти ступку і в ній розім’яти спеції. Натерти рибу сіллю та спеціями.
  3. Натерти всю рибу цедрою лайму, а всередину покласти його шматочки. Смажити на відкритому вугіллі 15-20 хвилин. Поруч у вугілля покласти половину лайму, щоб потім полити ним готову рибу.
  4. Подавати зі шпинатом, приготованим на тому самому вугіллі за 1-2 хвилини з оливковою олією, лимоном, сіллю і перцем.
  5. Приготувати до риби будь-який гарнір на свій смак.

Смачного!

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