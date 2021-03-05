Дорадо на вугіллі стане ідеальною окрасою будь-якого столу! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Саша Маслов розповів, як приготувати цю рибу. Докладний рецепт знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Дорадо

Коріандр

4 види перцю: рожевий, білий, чорний, зелений

Сіль

Чебрець

Петрушка

Базилік

М’ята

Солодкі пластівці паприки

Тертий мускатний горіх

Оливкова олія

Шпинат

Лайм

Лимон

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Приготування:

Почистити рибу від луски, прибрати зябра, очі та нутрощі. Зробити надрізи на рибі. Взяти ступку і в ній розім’яти спеції. Натерти рибу сіллю та спеціями. Натерти всю рибу цедрою лайму, а всередину покласти його шматочки. Смажити на відкритому вугіллі 15-20 хвилин. Поруч у вугілля покласти половину лайму, щоб потім полити ним готову рибу. Подавати зі шпинатом, приготованим на тому самому вугіллі за 1-2 хвилини з оливковою олією, лимоном, сіллю і перцем. Приготувати до риби будь-який гарнір на свій смак.

Смачного!

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