Соус «Цезар»: рецепт від Володимира Ярославського
Соус «Цезар» з’явився одночасно з однойменним та всім добре відомим салатом. У 1924 році його творцем став Цезар Кардані, коли в США святкували День незалежності. Сьогодні існує кілька варіацій приготування цього соусу. Своїм рецептом соусу «Цезар» поділився суддя «МастерШеф.Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.
Особливість мого рецепту полягає у тому, що я люблю зернову гірчицю. Те, як вона працює в заправках і соусах, викликає у мене захоплення, ну і, звичайно ж у тих, кому я готую таку смакоту. Ще дуже давно я вирішив додати зернову гірчицю у знаменитий соус, і результатом залишився дуже задоволений. Тепер ділюся з вами.
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Інгредієнти:
- зернова гірчиця – 40 г
- жовтки – 2 шт.
- олія – 320 г
- сіль – 3 г
- цукор – 15 г
- винний оцет – 40 г
- тертий пармезан – 20 г
- анчоуси – 20 г
- каперси – 20 г
- питний йогурт (без домішок) – 50 г
- часник – 5 г
- чорний перець – за смаком
Приготування:
- Жовтки змішуємо з сіллю, цукром, гірчицею, чорним перцем. Збиваємо вінчиком до появи піни.
- Тонкою цівкою, особливо на початку, акуратно вводимо у кілька прийомів олію. Краще брати оливкову, але підійде будь-яка рафінована.
- Коли суміш стане густою, додаємо подрібнені анчоуси, каперси, часник, тертий пармезан, білий винний оцет.
- У самому кінці додаємо натуральний питний йогурт без домішок. Соус готовий!
Крім рецепту, Володимир поділився кількома нюансами приготування і рекомендаціями щодо зберігання соусу «Цезар»:
- Не зберігайте соус довше чотирьох днів.
- Обов’язково помийте яйця перед приготуванням.
- Соус можна додавати в абсолютно будь-які салати і сендвічі.
Смачного!
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Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova