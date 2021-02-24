Соус «Цезар» з’явився одночасно з однойменним та всім добре відомим салатом. У 1924 році його творцем став Цезар Кардані, коли в США святкували День незалежності. Сьогодні існує кілька варіацій приготування цього соусу. Своїм рецептом соусу «Цезар» поділився суддя «МастерШеф.Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Особливість мого рецепту полягає у тому, що я люблю зернову гірчицю. Те, як вона працює в заправках і соусах, викликає у мене захоплення, ну і, звичайно ж у тих, кому я готую таку смакоту. Ще дуже давно я вирішив додати зернову гірчицю у знаменитий соус, і результатом залишився дуже задоволений. Тепер ділюся з вами.

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Інгредієнти:

зернова гірчиця – 40 г

жовтки – 2 шт.

олія – 320 г

сіль – 3 г

цукор – 15 г

винний оцет – 40 г

тертий пармезан – 20 г

анчоуси – 20 г

каперси – 20 г

питний йогурт (без домішок) – 50 г

часник – 5 г

чорний перець – за смаком

Приготування:

Жовтки змішуємо з сіллю, цукром, гірчицею, чорним перцем. Збиваємо вінчиком до появи піни. Тонкою цівкою, особливо на початку, акуратно вводимо у кілька прийомів олію. Краще брати оливкову, але підійде будь-яка рафінована. Коли суміш стане густою, додаємо подрібнені анчоуси, каперси, часник, тертий пармезан, білий винний оцет. У самому кінці додаємо натуральний питний йогурт без домішок. Соус готовий!

Крім рецепту, Володимир поділився кількома нюансами приготування і рекомендаціями щодо зберігання соусу «Цезар»:

Не зберігайте соус довше чотирьох днів.

Обов’язково помийте яйця перед приготуванням.

Соус можна додавати в абсолютно будь-які салати і сендвічі.

Смачного!

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Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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