Мідії у вершковому соусі: рецепт від Павла Серветника
23.02.2021
Мідії – один із найпоширеніших видів морських та річкових молюсків. Як приготувати мідії у вершковому соусі з часником? Простим рецептом приготування мідій у вершковому соусі з базиліком, часником і білим вином, поділився переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- мідії
- фенхель
- біле вино
- вершки
- часник
- базилік
- сіль
Більше на тему: Як приготувати смажені мідії з цибулею і помідорами
Приготування:
- Обсмажуємо фенхель, додаємо біле вино і випаровуємо.
- Додаємо мідії, трохи вершків, часник і сіль.
- Після того, як зняли з вогню, посипаємо подрібненим базиліком.
Смачного!
Джерело: Instagram – pashaservetnyk
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=