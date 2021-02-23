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Мідії у вершковому соусі: рецепт від Павла Серветника

23.02.2021

Мідії – один із найпоширеніших видів морських та річкових молюсків. Як приготувати мідії у вершковому соусі з часником? Простим рецептом приготування мідій у вершковому соусі з базиліком, часником і білим вином, поділився переможець першого сезону  «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.Мидии в сливочном соусе

Інгредієнти:

  • мідії
  • фенхель
  • біле вино
  • вершки
  • часник
  • базилік
  • сіль

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Приготування:

  1. Обсмажуємо фенхель, додаємо біле вино і випаровуємо.
  2. Додаємо мідії, трохи вершків, часник і сіль.
  3. Після того, як зняли з вогню, посипаємо подрібненим базиліком.

Смачного!

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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