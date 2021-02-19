Лазанья — класична страва італійської кухні. Тонкі шари тіста з дуже смачною начинкою не залишать нікого байдужим. Своїм рецептом лазаньї поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування лазаньї читайте в матеріалі.

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Інгредієнти на 4 порції:

моцарела — 250 г

тісто для пасти — 250 г

смажені білі гриби — 250 г

рагу з кролика (або курки) — 600 г

пармезан — 50 г

бешамель — 500 г

Приготування:

Почати потрібно з кролика, робимо рагу: обсмажуємо великі шматки кролика, додаємо обсмажену цибулю, свіжий чебрець, розмарин, сіль і перець, трохи бульйону і білого вина. Томимо на слабкому вогні 1,5 — 2 години. Охолоджуємо і розбираємо, відокремлюючи кістки і м’якоть, тобто рвемо на невеликі шматочки. Рідину, яка залишилася, можна добре уварити і додати до шматочків кролика. Білі гриби обсмажити на олії до рум’яного кольору, додаємо дрібно нарізаний часник, вершкове масло і нарізану петрушку. Обсмажуємо ще з хвилину, приправляємо сіллю. Для соусу бешамель беремо 40 г борошна, 50 г вершкового масла, 350 мл молока, 150 мл вершків, додаємо мускатний горіх і сіль. Тісто на пасту розкатуємо завтовшки 1 мм і вирізаємо за формою, у якій плануємо запікати лазанью. Тісто вам необхідно вирізати пластом 23х23 см, оскільки тісто приварюється, тобто збільшується. Варимо у підсоленій киплячій воді буквально 30 секунд. Дістаємо тісто за допомогою шумівки і відразу ж опускаємо його у крижану воду, щоб зупинити процес приготування і уникнути злипання шарів. Приступаємо до збірки. Змащуємо форму вершковим маслом. Викладаємо на дно лист тіста, на нього кладемо шар з кролика і нарізану половину моцарели. Знову шар тіста, бешамель, білі гриби. Повторюємо шар кролика і моцарели. Потім тісто, соус, зверху пармезан. Дивіться схему на фото.

Запікати лазанью потрібно за температури 180—190 градусів 20 хвилин, до красивої рум’яної скоринки, і можна ще перевірити температуру всередині — вістря ножа потримати 5 секунд та протестувати пальцями.

При подачі можна полити оливковою олією, посипати петрушкою, чебрецем чи навіть свіжим майораном.

Смачного!

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Джерело: фото взяті з Instagram yaroslavskyi_vova

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