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Зелена паста від Володимира Ярославського

29.01.2021

Різнобарвна їжа піднімає настрій і є невід’ємною частиною найстильніших презентацій! Сюди ж зараховуємо і пасту зеленого кольору. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився рецептом тіста для зеленої пасти. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Семола — 750 г
  • Яйця — 8 шт.
  • Хлорофіл — 24 г
  • Свіжий шпинат — 1 кг

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Приготування:

  1. Обірвати стебла шпинату.
  2. Перебити зелень на блендері з холодною водою 1:1.
  3. Процідити через сито, м’якоть викинути, «зелену воду» довести до 90 градусів (щоб не кипіла). Рідину відцідити на вафельний рушник, вийде приблизно 35 г зеленого хлорофілу.
  4. Яйця змішати з хлорофілом і влити в борошно. Швидко замісити тісто.
  5. Тісто в плівці поставити на 30 хвилин в холодильник.
  6. Дістати і розкатати тісто. Форма може бути будь-якою.
  7. Готову пасту можна зберігати в морозилці кілька днів в індивідуальній упаковці.

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