Зелена паста від Володимира Ярославського
29.01.2021
Різнобарвна їжа піднімає настрій і є невід’ємною частиною найстильніших презентацій! Сюди ж зараховуємо і пасту зеленого кольору. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився рецептом тіста для зеленої пасти. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Семола — 750 г
- Яйця — 8 шт.
- Хлорофіл — 24 г
- Свіжий шпинат — 1 кг
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Приготування:
- Обірвати стебла шпинату.
- Перебити зелень на блендері з холодною водою 1:1.
- Процідити через сито, м’якоть викинути, «зелену воду» довести до 90 градусів (щоб не кипіла). Рідину відцідити на вафельний рушник, вийде приблизно 35 г зеленого хлорофілу.
- Яйця змішати з хлорофілом і влити в борошно. Швидко замісити тісто.
- Тісто в плівці поставити на 30 хвилин в холодильник.
- Дістати і розкатати тісто. Форма може бути будь-якою.
- Готову пасту можна зберігати в морозилці кілька днів в індивідуальній упаковці.
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