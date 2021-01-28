М’ясне карпачо: рецепт від Володимира Ярославського

Класичне м’ясне карпачо — це страва з тонко нарізаних шматочків (слайсів) сирої яловичої вирізки, приправленої соусом на основі майонезу. Покроковий рецепт м’ясного карпачо від судді «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимира Ярославського читайте в матеріалі.

Інгредієнти для карпаччо:

Інгредієнти для соусу:

Приготування:

Ще я робив карпачо і тар-тар зі страуса. Тут, на мій погляд, обов’язкова заморозка. Для соусу використовував суміш гірчиць зернової і звичайної з оливковою олією і малиновим оцтом. Саме м’ясо тут трохи насичене особливим смаком, тому соуси можуть бути насичені теж. З качиної грудки смачний, на мій погляд, карпаччо, якщо це особливі м’ясні сорти, де саме м’ясо ніжне і його багато. Плюс качка добре поєднується з копченим ароматом. Ми замаринували грудку прямо зі спеціями у великій кількості і підкоптили. Тоді страва виходить особливо смачною, плюс ягідні соуси.