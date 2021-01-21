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Колумбійський суп ахіако: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

21.01.2021

У перший місяць року ми всі впадаємо в майонезну кому. Однак у судді шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Ектора Хіменеса-Браво є чудовий рецепт супу з Колумбії, який відновить водний баланс і надасть сил та енергії після свят. Секрет приготування незвичайного колумбійського супу читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • куряча грудка з кістками та шкіркою — 2 шт.;
  • цибуля (грубо нарізана) — 1 шт.;
  • часник (грубо подрібнений) — 5 зубчиків;
  • крупна сіль — 1 ст. л.;
  • мелений перець — 1 ст. л.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • курячий бульйон — 4 склянки;
  • картопля — 0,5 кг;
  • заморожені зерна кукурудзи — 1,5 склянки;
  • кінза, зі стеблами (добре промити і перев’язати) — 1 пучок;
  • зелена цибуля (промити і перев’язати) — 1 пучок;
  • сушене орегано — 2 ст. л.;
  • авокадо (без кісточок, очищених від шкірки і тонко порізаних) — 2 шт.;
  • сметана або крем-сир — 1/2 склянки;
  • подрібнене листя кінзи — 1/2 склянки;
  • каперси (подрібнені) — 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Помістіть курку в скляний або керамічний посуд. Потрусіть цибулею, часником, сіллю і перцем. Накрийте кришкою і поставте в холодильник на 8—24 години, щоб курка добре промаринувалася.
  2. Нагрійте оливкову олію у важкому казані об’ємом не менше 4 л на середньому вогні. Укиньте курку з її маринадом і підрум’яньте з кожного боку приблизно 6 хвилин.
  3. Налийте бульйон і зробіть вогонь сильнішим.
  4. Коли суміш закипить, зменшіть вогонь до середньо-слабкого, потім накрийте кришкою і тушкуйте. Варіть, поки курка не стане м’якою, 30 хвилин.
  5. Перекладіть курку на окрему тарілку. Бульйон відставте.
  6. Коли курка достатньо охолоне, зніміть з неї шкіру і викиньте. Філе наріжте або порвіть на смужки, а кістки викиньте.
  7. Помістіть картоплю в казан з бульйоном, накрийте кришкою і варіть приблизно 5 хвилин.
  8. Додайте кукурудзу, кінзу, зелену цибулю та орегано. Тушкуйте 20 хвилин або поки картопля не стане м’якою, але не перевареною.
  9. Витягніть кінзу та зелену цибулю, а курку поверніть у ємність. Тушкуйте ще кілька хвилин, поки курка не прогріється.
  10. Подавайте з авокадо, сметаною та зеленню.

Смачного! 

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