Колумбійський суп ахіако: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Колумбійський суп ахіако: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
21.01.2021
У перший місяць року ми всі впадаємо в майонезну кому. Однак у судді шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Ектора Хіменеса-Браво є чудовий рецепт супу з Колумбії, який відновить водний баланс і надасть сил та енергії після свят. Секрет приготування незвичайного колумбійського супу читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- куряча грудка з кістками та шкіркою — 2 шт.;
- цибуля (грубо нарізана) — 1 шт.;
- часник (грубо подрібнений) — 5 зубчиків;
- крупна сіль — 1 ст. л.;
- мелений перець — 1 ст. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- курячий бульйон — 4 склянки;
- картопля — 0,5 кг;
- заморожені зерна кукурудзи — 1,5 склянки;
- кінза, зі стеблами (добре промити і перев’язати) — 1 пучок;
- зелена цибуля (промити і перев’язати) — 1 пучок;
- сушене орегано — 2 ст. л.;
- авокадо (без кісточок, очищених від шкірки і тонко порізаних) — 2 шт.;
- сметана або крем-сир — 1/2 склянки;
- подрібнене листя кінзи — 1/2 склянки;
- каперси (подрібнені) — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Помістіть курку в скляний або керамічний посуд. Потрусіть цибулею, часником, сіллю і перцем. Накрийте кришкою і поставте в холодильник на 8—24 години, щоб курка добре промаринувалася.
- Нагрійте оливкову олію у важкому казані об’ємом не менше 4 л на середньому вогні. Укиньте курку з її маринадом і підрум’яньте з кожного боку приблизно 6 хвилин.
- Налийте бульйон і зробіть вогонь сильнішим.
- Коли суміш закипить, зменшіть вогонь до середньо-слабкого, потім накрийте кришкою і тушкуйте. Варіть, поки курка не стане м’якою, 30 хвилин.
- Перекладіть курку на окрему тарілку. Бульйон відставте.
- Коли курка достатньо охолоне, зніміть з неї шкіру і викиньте. Філе наріжте або порвіть на смужки, а кістки викиньте.
- Помістіть картоплю в казан з бульйоном, накрийте кришкою і варіть приблизно 5 хвилин.
- Додайте кукурудзу, кінзу, зелену цибулю та орегано. Тушкуйте 20 хвилин або поки картопля не стане м’якою, але не перевареною.
- Витягніть кінзу та зелену цибулю, а курку поверніть у ємність. Тушкуйте ще кілька хвилин, поки курка не прогріється.
- Подавайте з авокадо, сметаною та зеленню.
Смачного!
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