Колумбійський суп ахіако: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

У перший місяць року ми всі впадаємо в майонезну кому. Однак у судді шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Ектора Хіменеса-Браво є чудовий рецепт супу з Колумбії, який відновить водний баланс і надасть сил та енергії після свят. Секрет приготування незвичайного колумбійського супу читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

куряча грудка з кістками та шкіркою — 2 шт.;

цибуля (грубо нарізана) — 1 шт.;

часник (грубо подрібнений) — 5 зубчиків;

крупна сіль — 1 ст. л.;

мелений перець — 1 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

курячий бульйон — 4 склянки;

картопля — 0,5 кг;

заморожені зерна кукурудзи — 1,5 склянки;

кінза, зі стеблами (добре промити і перев’язати) — 1 пучок;

зелена цибуля (промити і перев’язати) — 1 пучок;

сушене орегано — 2 ст. л.;

авокадо (без кісточок, очищених від шкірки і тонко порізаних) — 2 шт.;

сметана або крем-сир — 1/2 склянки;

подрібнене листя кінзи — 1/2 склянки;

каперси (подрібнені) — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Помістіть курку в скляний або керамічний посуд. Потрусіть цибулею, часником, сіллю і перцем. Накрийте кришкою і поставте в холодильник на 8—24 години, щоб курка добре промаринувалася. Нагрійте оливкову олію у важкому казані об’ємом не менше 4 л на середньому вогні. Укиньте курку з її маринадом і підрум’яньте з кожного боку приблизно 6 хвилин. Налийте бульйон і зробіть вогонь сильнішим. Коли суміш закипить, зменшіть вогонь до середньо-слабкого, потім накрийте кришкою і тушкуйте. Варіть, поки курка не стане м’якою, 30 хвилин. Перекладіть курку на окрему тарілку. Бульйон відставте. Коли курка достатньо охолоне, зніміть з неї шкіру і викиньте. Філе наріжте або порвіть на смужки, а кістки викиньте. Помістіть картоплю в казан з бульйоном, накрийте кришкою і варіть приблизно 5 хвилин. Додайте кукурудзу, кінзу, зелену цибулю та орегано. Тушкуйте 20 хвилин або поки картопля не стане м’якою, але не перевареною. Витягніть кінзу та зелену цибулю, а курку поверніть у ємність. Тушкуйте ще кілька хвилин, поки курка не прогріється. Подавайте з авокадо, сметаною та зеленню.

Смачного!

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